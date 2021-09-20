永劫无间崔三娘长枪怎么玩 崔三娘长枪怎么连招

2021-09-20 09:31:30 来源：互联网 编辑：佚名

永劫无间崔三娘是最近新出的一个角色，使用长枪来打输出非常厉害，但是操作难度也不小，下面就为大家介绍永劫无间崔三娘长枪的玩法。

永劫无间崔三娘长枪连招方法

第一种：(B)CBF龙王破AACB双跳A

右键升龙，瞄准放F1，落地蓄龙王破，哪吒闹海两段，C取消接升龙双跳A。

第二种：龙王破AACBF龙王破AACB双跳A

龙王破起手，哪吒闹海两段，C取消接升龙，瞄准放F1，落地再来一次龙王破，哪吒闹海两段，C取消接升龙，双跳A。

这招如果打满，2000血多一点，满血满甲再见，但是这招的难度很高，首先龙王破起手难度就比较高，而且还比较吃地形，取消哪吒闹海接升龙也是一个很容易失误的点。

实战中能够完整打出这招的机会很小，但是超高伤害的连招都比较吃地形，不过连招伤害都是很高的。