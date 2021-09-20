云顶之弈11.18什么阵容上分厉害 11.18上分厉害的阵容怎么组

2021-09-20 09:22:54 来源：互联网 编辑：佚名

云顶之弈11.18版本中有不少阵容和羁绊遭到了改动，不少玩家不得不重新招几个厉害的阵容，那么云顶之弈11.18厉害的阵容是什么？一起来看看吧。

云顶之弈11.18强力阵容推荐

云顶之弈哨兵卢锡安阵容

基础阵容：6哨兵2铁甲2骑士2炮手

9级可以上武器3铁甲如果不需要铁甲，可以把泰坦、芮尔换成狗熊、小菊装备(按优先级)卢锡安：杀人刀、轻语、正义/饮血(光明更好)可选的其他光明装备：巨杀、无尽、羊刀、法爆、泰坦等加里奥：狂徒、石像鬼、龙牙、日炎等肉装赛娜：伏击阿克尚：多余的AD装虽然理论上卢锡安既能出AD装也能出AP装，但AP装容易被骑士、秘术等羁绊克制，AD装的输出期望更高，轻语必备则是因为阿克尚不一定会来，没有轻语会打不动人，这套出装是最稳的。其他装备比如羊刀其实输出会很低，但如果实在没装备也勉强能用。除了卢锡安的三神装之外，加里奥的肉装也非常重要，和卢锡安的装备是同一优先级，这点就是哨兵最重要的新思路，带2-3件肉装的加里奥能扛非常非常久，如果没有一个塞满肉装的加里奥，阵容就是天差地别，强度会下降非常多。阵容站位

阵容解读卢锡安的强势期在4阶段到5阶段，整体节奏和德莱文差不多，到大后期如果没有3星即使完美装备也是不足够吃鸡的，必须要追3或者靠2星阿克尚捡装备补伤害。阵容中期打大眼和刺客是小劣，需要通过站位来防，打AD阵容包括一星天使都是优势。