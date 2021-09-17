山海旅人怎么布置阵法 布置阵法需要什么符

开拓者正义之怒游戏中有不少前作拥王者的彩蛋，玩过前作的玩家应该能一眼就看出来，那么开拓者正义之怒前作的彩蛋有哪些？一起来看看吧。开拓者正义之怒拥王者彩蛋位置分享1.在铁卫雄心中你和酒馆老板交流，他会高速你一个叫做皮塔克斯酒窖的地方，并提到伊洛维提半道崩殂被一代主角解决了。2.你救出说书人后和他在酒馆

2021-09-17 | 0