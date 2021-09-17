破晓传说最强武器是什么 最强武器怎么获得

破晓传说游戏中每个角色都有属于自己的最强武器，这些武器都需要挑战隐藏bos才能获得，那么破晓传说最强武器在哪？一起来看看吧。
获取顺序
『魔棍妖魔之夜』→『魔盾疵牙之王』→『魔典「冥覗忌瞳」』→『魔甲鬼哭』→『魔枪魔核』→『魔剑尼非订』
获取方法
奥尔芬-魔剑尼非订
奥尔芬『魔剑尼非订』需要接取通关后的支线任务「异界访问者」，在异界击败「无尽之间隙」的隐藏BOSS「克罗诺斯」后获得。
希侬-魔枪魔核
希侬『魔枪魔核』需要接取通关后的支线任务「异界访问者」，在异界击败「绯夜之间隙」的隐藏BOSS「艾德娜&艾杰恩」后获得。
琳薇尔-魔典「冥覗忌瞳」
琳薇尔『魔典「冥覗忌瞳」』需要接取通关后的支线任务「异界访问者」，在异界击败「深渊之间隙」的隐藏BOSS「德鲁尼斯&马鲁尼斯&怀斯尼斯」后获得。
洛-魔甲鬼哭
洛『魔甲鬼哭』需要接取通关后的支线任务「异界访问者」，在异界击败「热情之间隙」的隐藏BOSS「艾杰恩」后获得。
奇莎兰-魔盾疵牙之王
奇莎兰『魔盾疵牙之王』需要接取通关后的支线任务「异界访问者」，在异界击败「交响之间隙」的隐藏BOSS「尼姆斯·起源」后获得。
杜欧哈林-魔棍妖魔之夜
杜欧哈林『魔棍妖魔之夜』需要接取通关后的支线任务「异界访问者」，在异界击败「命运之间隙」的隐藏BOSS「艾德娜」后获得。
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