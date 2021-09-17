破晓传说最强武器是什么 最强武器怎么获得

2021-09-18 09:53:09 来源：互联网 编辑：佚名

破晓传说游戏中每个角色都有属于自己的最强武器，这些武器都需要挑战隐藏bos才能获得，那么破晓传说最强武器在哪？一起来看看吧。

破晓传说最强武器获取方法

获取顺序

『魔棍妖魔之夜』→『魔盾疵牙之王』→『魔典「冥覗忌瞳」』→『魔甲鬼哭』→『魔枪魔核』→『魔剑尼非订』

获取方法

奥尔芬-魔剑尼非订

奥尔芬『魔剑尼非订』需要接取通关后的支线任务「异界访问者」，在异界击败「无尽之间隙」的隐藏BOSS「克罗诺斯」后获得。

希侬-魔枪魔核

希侬『魔枪魔核』需要接取通关后的支线任务「异界访问者」，在异界击败「绯夜之间隙」的隐藏BOSS「艾德娜&艾杰恩」后获得。

琳薇尔-魔典「冥覗忌瞳」

琳薇尔『魔典「冥覗忌瞳」』需要接取通关后的支线任务「异界访问者」，在异界击败「深渊之间隙」的隐藏BOSS「德鲁尼斯&马鲁尼斯&怀斯尼斯」后获得。

洛-魔甲鬼哭

洛『魔甲鬼哭』需要接取通关后的支线任务「异界访问者」，在异界击败「热情之间隙」的隐藏BOSS「艾杰恩」后获得。

奇莎兰-魔盾疵牙之王

奇莎兰『魔盾疵牙之王』需要接取通关后的支线任务「异界访问者」，在异界击败「交响之间隙」的隐藏BOSS「尼姆斯·起源」后获得。

杜欧哈林-魔棍妖魔之夜

杜欧哈林『魔棍妖魔之夜』需要接取通关后的支线任务「异界访问者」，在异界击败「命运之间隙」的隐藏BOSS「艾德娜」后获得。