云顶之弈德莱文阵容怎么组 11.18德莱文怎么出装

2021-09-18 09:30:45 来源：互联网 编辑：佚名

云顶之弈11.18版本德莱得到了显著的最强，阵容装备一旦成型伤害非常高，大大提高了吃鸡率，那么云顶之弈11.18德莱文装备出什么？一起来看看吧。

云顶之弈11.18德莱文阵容搭配

新版本中，3星德莱文得到显著增强，技能加成伤害增加60%，额外伤害增加100点。6破败羁绊还会增加60点攻击力，每一轮增加10%，最多可叠加5次，德莱文受益更大。4费主C的常规玩法是在8人口找3星主C，一般不拉9，所以3星德莱文到手才是阵容的最终成型状态。现版本6破败热度并不高，所以追3星难度并不大。

6破败羁绊自带AP和AD加成，前排做重骑、骑士和铁卫定住，后排德莱文出爆杀流打正面，佛耶戈跳后排突破C位，双向击破对手。有转职优先拿破败，交给阿克尚或天使，多一个C位更加稳定。

破败玩法偏向后期，前期以滑板鞋为主C，中期尽早冲7人口拿德莱文做4破败，此时才有充足的强度打连胜。8人口之后越到后期强度越弱，拿到3星德莱文才有希望冲第一吃鸡。接着再考虑追9人口补C位。

出装

德莱文的出装非常讲究，直接关系到阵容强度，此处要注意。

输出装最好拿暴击穿甲+无尽，不需要羊刀补攻速，两刀就能秒杀。尤其现版本的4骑和3铁卫比较多，这套装备切肉很有效，其他装备都要次一等。

如果拿羊刀，最好补一个杀人剑和穿甲，否则输出不够。后期如果追不到3星德莱文，这套装备也可以转天使和阿克尚。

回复装有饮血剑最好，如果没有就拆前排，补一个2征服者，这样比较亏。

人马是主T，龙牙、反甲是标配，第三件补板甲或者冰心。

狂徒和日炎也可以考虑。

首先必备一个蓝buff保障技能频率，佛耶戈出现之前，同样的装备可以给武器或者格温。容错装优选手套，第三件再补科技枪或者正义之手回血，如果都没有就补一个水银或者复活甲。

运营玩法：

开局必抢大剑，其次拿攻速。过渡阵容非常简单，前排组重骑或骑士，后排养滑板鞋做打工C位，凑出2征服者。暴击穿甲流优先用滑板鞋做C，羊刀、杀人剑可以用薇恩做C，全看个人发挥。

关于云顶之弈德莱文阵容玩法就分享到这，希望能帮助大家。