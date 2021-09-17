死亡循环市中心地下宝箱在哪 市中心地下宝箱密码是什么

2021-09-17 09:49:33 来源：互联网 编辑：佚名

死亡循环在市中心的地下游戏个宝箱可以获得，不过这个箱子位置比较难找而且开箱子需要密码，那么死亡循环死亡循环市中心宝箱怎么获得？一起来看看吧。

死亡循环市中心宝箱位置分享

一开始需要6个点位

顺序是三角上(游乐园门口)，三角左(复活点右边的小巷里)，三角右(图书馆大门柱子)，圆圈(多尔西大街)，单个X(悬崖拱门)，骷髅(自家楼下)

知道六个点位以后就是顺序问题了

右边铁板写了三次输入的顺序

边上没有画线是1，一条线是2，两条线是3

最上面第一组密码就出来了

以我自己的举例：三角上是2，三角左是5，三角右是2

第一组三角是左边没线，右边一条线，上边是两条线。密码就是522

第二组比较麻烦，以三角右(戒指)为起点，画出来一个新的三角。

意思就是新的三角是由(三角上)组成上，(三角右戒指)组成左，(圆圈)组成右，合成起来。

密码排列顺序和第一组一样

我的圆圈是3。按照顺序来拼就是232

最后一组和第二组一样，虽然戒指被擦掉很多，但还是能看见。以戒指为起点画一个三角，只不过右边是骷髅了。我不清楚每个人的图形是不是随机，这里大家按照各自的顺序再拼就好。

顺序没有明确的指示，我是自己试出来的，结果就是以骷髅当第一个数。我比较特殊，两个角是相同数，最后两位数实在不知道怎么排，大家多试试也就出来了

关于死亡循环市中心地下宝箱怎么拿就分享到这，希望能对各位玩家有所帮助。