吸血鬼避世血族血猎怎么设置手柄 北通阿修罗手柄怎么用

2021-09-17 09:39:48 来源：互联网 编辑：佚名

吸血鬼避世血族血猎是一款第三人称大逃杀游戏，游戏其实可以用手柄来玩的，那么吸血鬼避世血族血猎怎么设置手柄，一起来看看吧。

吸血鬼避世血族血猎北通阿修罗手柄设置方法

邀请队友方法

1.进入游戏的时候按f2把单人模式切换成小队，就能拉人了。

不论是房主还是被邀请的好友都需要切换。

2.作为房主不需要英文，需要被组队的队友需要把语音和菜单全改为英文，就可以被邀请组队了。

或者其他语言类型也可以，目前仅有中文不可。

3.退出键放在了设置语言那里的右下角，不是很醒目。

4.其他就和一般邀请队友的方法没有区别了。