开拓者正义之怒拥王者彩蛋在哪 彩蛋有哪些

2021-09-17 09:27:25 来源：互联网 编辑：佚名

开拓者正义之怒游戏中有不少前作拥王者的彩蛋，玩过前作的玩家应该能一眼就看出来，那么开拓者正义之怒前作的彩蛋有哪些？一起来看看吧。

开拓者正义之怒拥王者彩蛋位置分享

1.在铁卫雄心中你和酒馆老板交流，他会高速你一个叫做皮塔克斯酒窖的地方，并提到伊洛维提半道崩殂被一代主角解决了。

2.你救出说书人后和他在酒馆交谈，他会告诉你，他刚刚见证一个新的国家从失窃之地诞生，那儿的领导人万众瞩目，前途无量。

3.你在和伯爵交谈的时候会了解到他和上一代著名二五仔兰德尔是知心好友，有书信往来。

4.在你杀红龙的时候说书人会给红龙讲一代序章的故事，以塔尔图奇奥的视角。

5.和凯多交谈可以得知他是被上一代鹿头牧师约德钦定的鹿头信徒。

6.第五章在靠近最终任务地点的地方旅行，会遇到上代主角队友朱庇特罗斯，他会要你帮他修理车辆，对你和你的队友毒舌，并说出他在失窃之地也有类似的经历，不过他也给了指挥官极高的评价——“这个时代最伟大的人之一”，修好后他还会把上代老法桐的金蟾蜍给你，并表明他来自未来。