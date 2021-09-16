永劫无间9月16日新增了哪些内容 9月16日活动是什么

2021-09-16 09:48:04 来源：互联网 编辑：佚名

永劫无间9月16日进行了一次大更新，游戏中增加了不少新的内容，那么永劫无间9月16日增加了什么？一起来看看吧。

永劫无间9月16日新增内容介绍

全新英雄：崔三娘

全新英雄【崔三娘】上线

玩家可通过12000古币或600金块解锁

新增【崔三娘】试玩券，使用后玩家可获得3次全新英雄【崔三娘】的试用机会

更多有关于【崔三娘】的详细信息请在游戏内查看

全新活动：拜月祈华全新活动【拜月祈华】上线

活动规则如下：

1、玩家通过完成活动任务，可获取道具【中秋月饼】，使用【中秋月饼】可兑换精美活动奖励

2、玩家在天选之人模式准备阶段中，当聚窟洲夜幕降临之时，需要各位英雄齐心协力，在限定时间内放飞共计10盏福灯。放飞10盏福灯后，本局结算时所有玩家会获得【中秋礼盒】*1。每名玩家每日仅可获得3次奖励。(该活动仅在夜晚环境开放)

*注意：活动结束后将无法兑换奖励，请各位玩家及时兑换

新增捆绑包：崔三娘·【龙王宝藏】

捆绑包内含

1、崔三娘英雄时装【镇海龙】

2、崔三娘英雄饰品【出岚云岫】

3、崔三娘英雄发型【弄潮】

玩家可使用金块成套解锁，也可单独解锁

新增多套【崔三娘】时装

新增浪潮宝箱

1、新推出的全新赛季宝箱【浪潮宝箱】，包含了22件全新的商品。详细列表如下：

【神品】2件：时装·海之奇，武器皮肤·冰魄

【极品】6件：底座·童趣，时装·沙狼之怒，武器皮肤·念珠丸，武器皮肤·穷奇，饰品·委蛇朱冠，饰品·怒狼铜盔

【优品】14件：时装·鱼皮甲·兰鲷，时装·鳞袍·绵柔，武器皮肤·天志·铜蚀，饰品·雾海鲛灵，饰品·风雨头巾，饰品·玉狐面，饰品·精编斗笠，表情·迦南·起飞，表情·妖刀姬·撇嘴，发型·苍狼先锋，发型·暗流，背景·苍狼岩画，底座·青竹庭院，动作·踏浪

【良品】：此次的“浪潮宝箱”不包含任何良品道具

2、开启浪潮宝箱获得奖励品质及概率分别为：

红色(神品)：0.6%

金色(极品)：7.6%

紫色(优品)：91.8%

3、保底规则：

循环保底：在基础概率的基础上，每开启至多100次，必可以获得一件红色(神品)品质的奖励，此保底可以不限次数触发。

4、新的【浪潮宝箱】售价360金块，售卖时间：自9月16日更新之后—S1赛季结束(2021年11月11日)

5、宝箱内的商品将无法通过其它途径和其它宝箱获得，在售卖时间结束后已经购买的宝箱依然可以继续开启，但是不能购买新的浪潮宝箱