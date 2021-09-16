加油站模拟器中文怎么设置 中文在哪里设置

2021-09-16 09:40:52 来源：互联网 编辑：佚名

加油站模拟器是一款公路模拟经营游戏，游戏中是有中文的，不少玩家进入界面却显示的是英文，那么加油站模拟器怎么设置中文？一起来看看吧。

加油站模拟器中文设置方法

解决方法

解决方法1

选择主菜单中的第 4 个条目，然后选择第 1 个条目并在第 1 行中切换语言。

解决方法2

您可以删除 %LOCALAPPDATA%/GSS2/Saved/Config 中的 GameUserSettings.ini 以解决问题。

这款模拟类的策略经营游戏已经正式在steam上线了，不过很多小伙伴在游戏中遇到了没有中文的情况，这时可以用下面的几种方法来解决。