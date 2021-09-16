超激斗梦境特派任务怎么玩 特派任务有什么奖励

2021-09-16 09:34:31 来源：互联网 编辑：佚名

超激斗梦境中特派任务更着等级走系统会自动接的一个任务，这个任务完成能获得不少奖励，那么超激斗梦境特派任务怎么做，一起来看看吧。

超激斗梦境特派任务玩法分享

特派任务是一些给装备的任务，一半是通关副本一半是随等级通关歼灭副本，歼灭副本和联合副本都不需要疲劳，歼灭需要你角色里面的材料，在你背包右下角这个是不共享的，一次消耗50个。

如果你在前期一直刷歼灭的话后面有可能材料不太够因为前面的装备换代很快不用刻意去刷和做装备。联合副本一天只能进一次不消耗其他材料。

大家在刷副本的时候要看着每日活动的需求和特派活动，因为特派活动要完成第一个才能解锁第二个，如果第一个没解锁你把第二个任务的副本刷了，你要么放弃后面整个章节的特派要么做完第一个特派。

再回来重新刷第二个特派的副本，浪费很多疲劳。打架在刷副本的时候要看好任务要求，有的特派是需要你3s通关而这种3s通关的副本相对来讲比较难。

有可能你一直打传说难度到这个任务你传说不一定能过的去，就要选择普通难度，虽然损失一些经验但是任务完成，避免双s特派完成不了。