云顶之弈铁骑盾武器阵容怎么组 11.18铁骑盾武器怎么出装

云顶之弈11.18版本改动了不少阵容，其中铁骑盾武器阵容就被削弱了，但是在目前版本还是由一战之力的，下面就为大家啊分享11.18云顶之弈铁骑盾武器阵容玩法。
棋子构成：从上到下，从左到右依次为：加里奥、盖伦、芮尔、泰坦、武器、刀妹、佛耶戈、阿克尚(9人口)、锤石。
阵容关键羁绊：4骑兵+3铁甲+3神盾。
武器：出装飓风、泰坦、饮血;
刀妹：伏击;
加里奥/盖伦：肉坦装备
铁骑盾武器在统计中来看现在强度没有前2周高，特别是这版本武器技能攻速被砍，阵容吃分强度略有下降，但在顶级玩家中依然属于热们阵容，只要武器能早些达到2星吃分还是比较稳定的。
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