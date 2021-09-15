破晓传说追忆机器任务怎么做 追忆机器任务在哪里接

2021-09-15 09:49:19 来源：互联网 编辑：佚名

破晓传说追忆机器任务这任务难度非常大，这个任务只能不能够组队只能单挑，破晓传说追忆机器任务怎么打，一起来看看吧。

破晓传说追忆机器任务攻略

接任务位置：戴耶克、法耶佐下层，研究员A。

接任务条件：游戏通关后读取通关存档。

这个任务需要先跟5个将领单挑，全部单挑完后是将领双打，每打倒一个会再上场一个，打完后还要打一个100级的齐尔法才能完成。

中途失败后要重头再来，所以在打之前要准备充分。

报酬：61200GALD、670SP。

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