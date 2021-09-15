开拓者正义之怒死灵法技能怎么点 死灵法师怎么玩

2021-09-15 09:33:01 来源：互联网 编辑：佚名

开拓者正义之怒游戏中有很多职业可以选择，其中死灵法师是很强的一个职业，但是需要一定的操作，那么开拓者正义之怒死灵法师选什么技能？一起来看看吧。

开拓者正义之怒死灵法技能加点

死灵法师最好用的技能是尸爆和瘟疫，传染效果是先施加腐化之血BUFF然后再造成伤害，也就是说被最初感染者尸爆杀死的单位也会触发尸爆。

战前召唤低环怪物召唤出大量狼和狗，然后通过给一个狗施加腐化之血，然后用射线法术击杀手，然后就会触发连锁尸爆，造成大量伤害。

而且最强之处在于尸爆伤害属于物理射线，且不过DC和AC判定，不吃元素免疫，只吃伤害减免。

然而看上去完美的法术也有自己的破绽，首先连锁尸爆次数太多的话游戏会卡一会，其次范围太大了几乎必定炸到自己。

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