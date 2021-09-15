云顶之弈铁甲6哨兵阵容怎么组 11.18铁甲6哨兵怎么出装

云顶之弈铁甲6哨兵阵容是游戏中非常好用的一套阵容，这套阵容上分非常稳定，那么11.18云顶之弈铁甲6哨兵阵容怎么搭配，一起来看看吧。
棋子构成：加里奥、刀妹、洛、诺提勒斯(泰坦)、阿克尚、赛娜、卢锡安、芮尔。
阵容关键羁绊：6哨兵+2铁甲
棋子出装：
阿克尚：死亡之刃、飓风、饮血。
卢锡安：法爆、无尽、正义。
加里奥：坦度装备
铁甲6哨兵强势继续上周的强势，卢锡安与阿克尚的超高爆发，特别是阿克尚能直接打到敌方后排的能力，使得铁甲哨兵吃分非常稳定，且对抗现在大热门的黑夜体系也小优，但吃鸡上比较依靠2星阿克尚或3星卢锡安。
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