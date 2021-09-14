超激斗梦境彩虹桥在哪里 彩虹桥怎么进

2021-09-14 09:45:45 来源：互联网 编辑：佚名

超激斗梦境游戏中有很多副本，其中彩虹桥这个副本非常重要，不过这个副本入口不太好找，下面就为大家分享超激斗梦境彩虹桥的进入方法。

超激斗梦境彩虹桥副本进入方法

彩虹桥的入口在“纳吉尔法前哨基地”的海姆达尔处，目前有“火焰祭坛”和“荆棘庭院”两个区域，需要50个“红辉石”入场，战斗难度骤升，从36500到49500，每日首次通关掉落可兑换史诗装备的“山铜之环”，随机掉落150级史诗装备。

值得一提的是，150级传说装备不再是直接兑换，而是需要找萌萌的电音喵“日耳曼”制造，这位矮人炼金术师在升级途中也帮了我们很多大忙。每个当前职业的每个部位都有3件不同的传说装备，玩家可以根据自己需要制造不同的装备。

当然如果你手头“可交易金币”足够，完全可以前往交易行购买其他玩家手头的传说装备，或者把你手上的装备卖出去，这也是“可交易金币”的入手途径之一。

以上就是超激斗梦境彩虹桥位置的全部内容，想了解更多游戏攻略请关注91游戏网。