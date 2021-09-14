破晓传说怒涛百连击成就怎么做 练级成就怎么解锁

2021-09-14 09:40:45 来源：互联网 编辑：佚名

破晓传说游戏中有很多成就供玩家解锁，不同的成就有不同的解锁方法，下面就大家分享破晓传说怒涛百连击成就的达成方法，一起来看看吧。

破晓传说怒涛百连击成就攻略

怒涛百连击解锁条件：连续HIT数超过100，与伙伴同心协力，不给敌人还手的空档接连出招。

这个奖杯不用刻意去刷，在拿奖杯前打血厚的敌人注意下连击就好了，一般能在流程中获得。

整体思路：

至少四人入队后，用近战角色(个人用的洛)，带连击数比较多的术技。队友的增幅攻击最好保持有 2 个以上能用，且推荐有希侬，她的增幅攻击连击数也还可以。

战斗时先普攻，然后普攻硬直时如果有队友在攻击帮忙续连击，就用回避取消硬直，然后继续普攻;如果队友没在攻击，就用术技续连击;如果 AP 用光了的话，就用增幅攻击续连击。然后循环以上操作即可。

如果运气比较好，在连击时触发了极限突破，那恭喜你这奖杯已经相当于拿到了，疯狂放连击数最多的术技就好了。

注：空中攻击和地面攻击的切换可以刷新普攻连击数，但个人感觉很容易断，所以没采用这种方式。