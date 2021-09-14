超激斗梦境鹰眼技能怎么加点 鹰眼选什么技能

2021-09-14 09:30:36 来源：互联网 编辑：佚名

超激斗梦境游戏中有多个职业，其中鹰眼是枪炮手芙兰的转职职业，射程和伤害都很高，那么超激斗梦境鹰眼技能怎么选？一起来看看吧。

超激斗梦境鹰眼技能加点

最简单的职业，召唤机械军团后，逛街躲技能就行，手残玩家的福音。

装备选择，选择技能等级加召唤技能的装备即可。

技能选择 有人会点T1派森，也有人选择点T2连接者，到时可以根据自己的习惯做选择，最好是根据自己的装备属性和词条来选择性加点。

150之前加特林，巴雷特，轰天雷，弹雨等配合转职技能，150后主要输出技能D4轰炸机，D3监视者，D1派森或者(T2连接者)，引擎喷射，D5兰斯和觉醒技能。

被动技能类

高科技指挥官、无人机升级、统治者可以选择加满，电流最后的选择，动能转换也可以加，增加爆发。

潜力技能类

鹰眼的主属性是智力，还有每个职业几乎都加的 暴击率，暴击伤害，武器熟练度。

潜力和被动的提升是巨大的，第一次玩可能会忘记加导致伤害低很多很多。

关于超激斗梦境鹰眼技能选择就分享到这，希望能对各位玩家有所帮助。