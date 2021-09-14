云顶之弈丧复大眼阵容怎么搭配 11.18丧复大眼出什么装备

2021-09-14 09:20:28 来源：互联网 编辑：佚名

云顶之弈11.18版本已经更新了，游戏中有很多强力的阵容都遭到了改动，丧复大眼是目前版本非常强力的一个阵容，下面就为大家分享s5.5云顶之弈丧复大眼阵容玩法。

云顶之弈11.18丧复大眼阵容

棋子构成：狗熊、努努、火男、艾翁、拉克丝、稻草人、辛德拉、大眼。

阵容关键羁绊：3圣光+3丧尸+2/3复生

棋子出装：

大眼：青龙刀、大天使/法爆、科技刀。

丧尸三兄弟：肉坦装日炎、反甲、龙牙等 稻草人最优离子。

辛德拉：伏击、圣杯

阵容多余法强装备都给予稻草人，如果有圣光转也给予稻草人。

大眼体系是在更新中影响较小的体系，虽说“熊菊”削弱对其有一定影响，但大眼体系不是很吃艾翁的控制，体系能有更稳定的辛德拉。无论是圣光大眼还是丧复大眼摩昂均比较建议上来上分，只要对位准可与版本所有强势阵容一战。

以上就是云顶之弈丧复大眼玩法的全部内容，希望能帮助大家。