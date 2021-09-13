云顶之弈黑夜征服亚索出什么装备 11.18黑夜征服亚索阵容怎么组

2021-09-13 09:55:26 来源：互联网 编辑：佚名

云顶之弈11.18版本对不少阵容玩法都进行了改动，不过不目前版本亚索依旧强势，那么云顶之弈11.18亚索怎么玩?下面就为大家介绍一下。

云顶之弈11.18阵容搭配

亚索的崛起主要有三个原因：

一是新版本更新对亚索的技能机制进行了优化，施放技能的速度变快，这点是最重要的，加快了技能频率对于亚索来说就是加伤害;

二是之前版本对征服者的加强，全能吸血对亚索的收益很大;

三是亚索比较怕的阵容和英雄(比如狗熊、小菊)多次削弱。

黑夜征服亚索

基础阵容：4黑夜4征服2重骑(追3优先级：亚索=盲僧>猪妹>锐雯)

装备

亚索：火炮(或重骑转)必备，剩下两件从飓风、帽子、法爆、正义、大天使、科技枪这些装备中任选

盲僧：刺转或多余肉装

猪妹：肉装

皎月：冰心

德莱文/天使/锐雯：多余AD装

另外可以给亚索合圣杯、伏击、旗子等装备，具体给谁看站位

装备解读：

亚索的装备依然跟之前一样，首先火炮或重骑转一定要有一个，保证输出环境，并且只能二选一，给了火炮就不能给重骑转，否则会缺伤害。

接下来的2件装备，由于征服者自带吸血，所以现在亚索可以不出吸血装，最稳定的就是飓风+一件法强装(帽子、法爆或大天使)，能用光明装备最好。

阵容站位

德莱文和天使并不是特别重要，2星了或有装备可以补伤害，否则是挡锤石的工具人。

阵容解读：

亚索的技能优化后输出频率大幅度提高，所以尽管数值有所削弱，但现在的亚索已经回归了几个版本前T1的强度，甚至现在可以算是唯一T0阵容，国服顶分局每把都有2-3家抢。并且由于4征服的加强，直接抛弃铁甲，这样虽然羁绊简单暴力，但反而是最适合亚索的。

另外重骑转对于亚索和武器一样是巨大的提升，保命能力非常强;从目前阿北的测试情况来看，只要3星重骑转亚索成型基本必吃鸡。阵容的劣势对局依然是怕控制和巨杀，但由于狗熊、小菊这两个大团控英雄被削了好几波，现在用的人非常少，所以等于没有劣势对局。

运营思路

首先开局抢攻速。

火炮对于亚索来说还是很重要的，但是由于重骑转能替代，所以没抢到攻速不代表玩不了亚索，阿北比较推荐大家开局小兵爆一只亚索的时候，就直接考虑玩，穿装备很容易打连胜。

2-1拉4，2-5拉5，用亚索配黑夜、征服等羁绊打工，如果没有亚索想硬玩，那么就用各种2星卡搭羁绊打工或者干脆摆烂连败(不推荐)。

如果开局来了亚索，有任何能用的装备都直接合，尽量走连胜，现在的亚索对装备的需求度比以前低很多;比如这里我们直接合了大天使给亚索，石像鬼给酒桶，完成一波5连胜，这种节奏就是亚索最舒服的，只要没同行基本90%就有分了。

石头人爆了个纹章之书，转职对于亚索阵容的提升特别高，优先级是当你没合成火炮的时候，有重骑转就拿重骑转给亚索，没有就无脑拿黑夜转;黑夜转越多越好，8黑夜等于无敌。

3-2拉6，如果有2只亚索或者在连胜其他对子比较多，可以小D提质量。能出两星亚索最好，没有就把打工牌D二星，配合一星亚索也能连胜，但一星需要注意站位，血量太低容易暴毙。

3-6选光明装备，亚索能用的优先。亚索能用的光明装备其实非常多，实在没有就拿伏击、灵风之类的功能装。这里飓风、巨杀都能拿，光明飓风比起普通飓风对于亚索的差距其实并不大，好处是有额外的30%攻速加成。

4-1拉7后，需要D到4黑夜4征服亚索和整体的2星，我们前期连胜，所以亚索实在拿不到装备有点烂掉了，但这都无所谓，问题最大的是D到只剩10块才出两星亚索，经济太差了，三星亚索有点遥遥无期。

接下来存满50用利息在7人口慢慢D三星，4阶段面对8人口带狗熊小菊的丧尸大眼，换作以前是一定打不过的，但由于熊菊的控制削弱，亚索输出又加强，对面大眼没有青龙刀启动太慢，轻松拿下，成功锁血4连胜，这也是亚索现在崛起的一个很重要的原因，2星锁血更容易了。

进入5阶段，这时候没有3星亚索就会慢慢乏力了，毕竟别人的阵容基本都完全成型了。并且由于低保是一个自然之力，所以这局大家的战斗力都很强，好在前期血量保持的不错，4连败后还有30血，领到低保，再加上5阶段选秀又拿了一个黑夜转，这把可以上6黑夜4征服或者干脆8黑夜。

打AP阵容无脑6黑夜甚至8黑夜，这把大眼特别多，最终换上8黑夜，硬吃伤害吃下了这一鸡。

以上就是91游戏为大家分享的云顶之弈黑夜征服亚索玩法，希望能帮助大家。