开拓者正义之怒象牙迷宫中心谜题怎么解 象牙迷宫中心谜题答案是什么

开拓者正义之怒玩家随着游戏的流程会来到象牙迷宫这个场景，其中有个象牙迷宫中心谜题，解开这个谜题能拿到相应的奖励，下面就为大家分享这个谜题的答案。
解谜玩法
这里的解谜为：63540。
解开后，象牙迷宫内可以还可以拿龙蛋。
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破晓传说游戏中的成长系统比较复杂，每个角色都是有熟练度的，熟练度越高伤害越高，那么破晓传说熟练度在什么地方刷？一起来看看吧。破晓传说熟练度刷取位置关于破晓传说刷熟练度的方法就分享到这，请继续关注91游戏网。
破晓传说游戏中有不少文物，文物能够为角色带来一定的增益效果，那么破晓传说文物在哪里？下面就为大家介绍一下。破晓传说全文物获取文物名入手方法效果破鳄之锤杜欧哈林的增幅攻击教程战斗结束后可以设定的术技增加至六组蜡烛~风中残焰支线任务「奇幻二人组」报酬提升矿石获得数封印之刃米海葛绍尔雅旦湖地图左边塔楼的宝
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