开拓者正义之怒象牙迷宫中心谜题怎么解 象牙迷宫中心谜题答案是什么

山海旅人是一款国风解谜游戏，游戏中有不少隐藏的成就供玩家挑战，其中有一个心不诚也灵成就触发方法比较特殊，下面就为大家介绍一下。山海旅人心不诚也灵成就攻略心不诚也灵是游戏中的一个隐藏成就，需要特殊的方法才可以达成。成就玩法这个成就的完成位置在第一章。第一章给土地上供品的那段，拿到半坛酒后，在房子外水缸

2021-09-12 | 0