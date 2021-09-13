破晓传说文物有哪些 文物怎么获得

破晓传说游戏中有不少文物，文物能够为角色带来一定的增益效果，那么破晓传说文物在哪里？下面就为大家介绍一下。
|文物名
|入手方法
|效果
|破鳄之锤
|杜欧哈林的增幅攻击教程战斗结束后
|可以设定的术技增加至六组
|蜡烛~风中残焰
|支线任务「奇幻二人组」报酬
|提升矿石获得数
|封印之刃
|米海葛绍尔 雅旦湖地图左边塔楼的宝箱里
|敌我双方受到的损伤皆固定为1
|达人的打击乐器
|在盖纳斯浩罗斯-奥洛穆大瀑布-上层跳到潭底，顺着梯子爬上去，打开宝箱获得
|战斗获得的战斗点数增加20%
|大胃王图
|支线任务「美食浪漫谈~翠绿草原的芬芳」报酬
|料理有效时间增加10%
|金色招财猫
|支线任务「无法随水流逝的愤怒」报酬
|战斗获得的SP增加80%
|金制全身铠
|支线任务「地灵的圣堂」报酬
|战斗获得的战斗点数增加80%
|大胃王新书
|支线任务「内彼拉梦幻之花」报酬
|料理有效时间延长80%
|招财猫
|支线任务「余音」报酬
|战斗获得的SP增加20%
|达人的打击乐器~强棒
|支线任务「告别魔法师」报酬
|战斗获得的战斗点数增加80%
|大胃王法典
|支线任务「牵起世界环」报酬
|料理有效时间延长20%
|鲜艳的块状物
|卡拉格利亚 伊古利亚荒地地图中间高地
|通关后玩「EX NEW GAME」时，可继承图书馆的内容
|银制全身铠
|支线任务「两人的未来」报酬
|战斗获得的经验值增加20%
|三叉之枪
|盖纳斯浩罗斯-戴勒=瓦利斯城-领将之间，在破碎的王座上
|通关后玩「EX NEW GAME」时，可继承称号与已学会的技能
|神子之盾
|卡拉葛利亚-古拉尼多城-领将之间，在王座上
|通关后玩「EX NEW GAME」时，可继承武器、装备与饰品
|损坏的机关枪
|西斯罗狄亚-利伯狱塔-办公室里，用密室的钥匙打开密室后，在架子上面
|通关后玩「EX NEW GAME」时，可继承装备品以外的道具和金钱
|老旧的挖掘机
|梅南希亚-奥堤里那宫殿-二层-禁卫之间
|通关后玩「EX NEW GAME」时，可继承等级和成长后的能力值
|机械兽铜像
|收集全38只猫头鹰之后，在猫头鹰之森与猫头鹰国王对话后获得
|通关后玩「EX NEW GAME」时，可继承服装、发型与配件
|挖掘者铁帽
|无人岛的猫头鹰给
|通关后玩「EX NEW GAME」时，可继承术技熟练度和使用次数
|鬼面兽头盖骨
|杜欧哈林修炼场个人高级任务奖励
|给予的损伤与受到的损伤皆增加100%
|恶魔的雕像
|杜欧哈林修炼场个人最高级任务奖励
|黄金妖精像
|任务「前往兴奋期待的温泉」报酬
|提升矿石获得数
|机械人偶的装备
|隐藏迷宫 无尽之间隙，打完旺财之后在边上的宝箱里可以拿到
|不会引起敌人的注意力
关于破晓传说文物的获取方法就分享到这，希望能对各位玩家有所帮助。
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