云顶之弈征服德莱文怎么玩 11.18征服德莱文阵容怎么搭配

2021-09-13 09:23:52 来源：互联网 编辑：佚名

云顶之弈11.18版本已经更新，这个版本德莱文得到了加强，阵容只要成型能秒天秒地，下面就为大家分享云顶之弈征服德莱文的玩法，一起来看看吧。

云顶之弈s5.5征服德莱文阵容

阵容组成：德莱文、锤石、艾瑞莉娅(刀妹)、加里奥、锐雯、亚索、卡莉斯塔(滑板鞋)、天使

羁绊组成：6/8征服者(8征服需要征服转和升9)2破败2骑士0/3光明哨兵(需要哨兵转职)0/2黑夜转职(需要黑夜转职)0/2黎明使者(需要黎明转职)0/3圣光(有且仅当天使2星有装备肥，可把锤石、卡莉斯塔换成剑魔、芮尔)

差异出装

2征服我们主要是保德莱文砍，佛耶戈偷，艾瑞莉娅(刀妹)抗，攻速也不够需要羊刀补，6征服全员不缺攻速，那就不用做羊刀，为让德莱文即使面对刺客切、熊控，也要做到2刀反秒的效果，要么带双伏击，要么带水银(更推荐)，破甲拿来打肉，搭配无尽巨杀杀人剑其中一件补伤害

逆风局解析

前期：老话长谈，物理阵容前期通用打工组合，3哨兵3神盾2征服+2星1费的肉过渡2-3阶段，2-1可选升4(以上1费牌不多就不升)2-5一定升5级，3-2一定升6级，接着是一个需要玩家根据自己实际战局判断的分歧点

分歧线：假设你前期运营炸了，大部分1星，血流不止，3阶段选秀结束，也就是3-5，最迟最迟建议3-6直接升7开搜质量换4征服+锤石+加里奥，保证3-4个单位为2星即可，这个质量能帮你扛到4-4左右，安心攒钱找机会升8挂6征服即可;但假设你前面打工队伍全2还在连胜，那就不用换，安心等4-1升7再换队更佳

后期：2种站位均可，一般吃鸟盾用B站位，这阵容很推荐拿光吹风(不仅能吹前排还有攻速加成)前排吹起来，直接砍后排，实测骑士铁甲根本顶不住这样砍。

关于云顶之弈11.18征服德莱文的玩法就分享到这，希望能帮助大家。