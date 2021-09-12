山海旅人心不诚也灵成就怎么做 心不诚也灵成就怎么触发

2021-09-12 09:54:10 来源：互联网 编辑：佚名

山海旅人是一款国风解谜游戏，游戏中有不少隐藏的成就供玩家挑战，其中有一个心不诚也灵成就触发方法比较特殊，下面就为大家介绍一下。

山海旅人心不诚也灵成就攻略

心不诚也灵是游戏中的一个隐藏成就，需要特殊的方法才可以达成。

成就玩法

这个成就的完成位置在第一章。

第一章给土地上供品的那段，拿到半坛酒后，在房子外水缸里掺水。

用这酒上供即可解锁。

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