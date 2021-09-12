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暗影火炬城变异蜘蛛成就怎么做 变异蜘蛛奖杯怎么解锁

2021-09-12 09:49:25来源：互联网编辑：佚名

暗影火炬城是一款横版动作游戏，游戏中有不少成就奖杯共玩家挑战，下面就为大家分享暗影火炬城变异蜘蛛成就的完成方法。

暗影火炬城变异蜘蛛奖杯奖杯解锁攻略

QQ截图20210912094856.png

被变异蜘蛛咬过吗?解锁条件：不落地连续在7个锚点之间移动

传送到海通渠，然后往左走跳入下水管道，经过一道自动打开的圆形机关门后离开下水管道，出门之后往前走两步墙上就有“城市污水治理”的广告牌，此时再往前走两步，头顶就有第一个锚点。

现在可以开始了：上→左上→左→左→左下→左→左→左→左下→下→下。

一共有11个可连续移动的锚点。

关于暗影火炬城变异蜘蛛奖杯达成方法就分享到这，请继续关注91游戏网。

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