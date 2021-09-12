随机消失有哪些成就 成就怎么解锁

开拓者正义之怒游戏中有多个结局，其中一个结局玩家能在游戏中成为神，那么开拓者正义之怒成神结局怎么解锁？下面就为大家介绍一下。开拓者正义之怒成神结局触发方法成神结局1.在序章使用弩。2.救下杨妮后，对于她的问题选邪恶和中立的回答。3.在第4章，在你知道阿瑞露的计划后，首先问她这么做的意图是为了什么，之

2021-09-10 | 0