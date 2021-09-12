破晓传说有哪些技能 技能怎么解锁

2021-09-12 09:36:11 来源：互联网 编辑：佚名

破晓传说游戏中的一共有6个角色玩家可以操作，技能非常多，技能是需要玩家去去解锁的，那么技能怎么获取，下面就为大家介绍一下。

破晓传说技能获取方法

游戏里一共有6个可玩角色，每个角色有15个技能面板(+3个DLC技能面板)。

技能面板基本上是一个技能树或技能集。每个技能面板由6个技能组成。

总共有540项技能(6项技能x每个角色15个技能面板x 6个角色)。要获得所有称号奖杯和成就，起码需要解锁400项技能，但是，每个面板自动解锁1项技能，不计入奖杯。

在游戏发布时，每个角色也有3个DLC技能面板，技能提供被动属性提升和可用的新攻击和法术。

只有那些你必须购买自己的SP计数，这是只有450总可用(5个可购买的技能x 15技能面板每个字符x 6个字符)。这允许你跳过50项技能以获得奖杯。

首先通过在游戏中执行特定动作来解锁技能面板本身，只有这样，你才能购买基础技能以换取SP(技能点数)。你在每一场战斗中都会自动获得SP，也可以从次级任务奖励中获得SP。

以上就是破晓传说技能解锁的全部内容，希望能多各位玩家有所帮助。