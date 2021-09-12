云顶之弈黑夜游侠阵容怎么搭配 11.18黑夜游侠怎么玩

2021-09-12 09:31:39 来源：互联网 编辑：佚名

云顶之弈11.18版本中黑夜游侠是一套非常强力的阵容，这个阵容用来上分很不错，那么s5.5云顶之弈黑夜游侠阵容怎么组？一起来看看吧。

云顶之弈黑夜游侠玩法分享

【黑夜游侠】4游侠4黑夜2重骑

羁绊介绍

早期过渡

前期出门抢大剑，这版本游侠大剑比攻速需求更高。前期打连胜，尽量早点升人口，二阶段用斗士加丧尸或者神盾过渡最佳，肉装给猪妹，输出装给丧尸或者神盾怪。

装备分析

厄斐琉斯：青龙刀、无尽、巨杀，轻语和正义可选。阿克尚：飓风、饮血、杀人剑。猪妹和芮尔：日炎和其他肉装。皎月：复活甲

阵容站位

两个重骑兵站前排中间，其他缩脚抱团防刺客

搜牌节奏

中期三阶段6人口搜出四斗+三丧尸或者六神盾，根据二阶段打工情况决定。中期如果厄斐琉斯直接来也可以马上上，一星厄斐琉斯强度就很高。厄斐琉斯没来之前，其他游侠牌都可以先不留，这版本主要靠厄斐琉斯大招的输出。四阶段4-1上7人口，至少搜出一张厄斐琉斯+双游侠+合格的前排，此时前排可以四斗、四黑夜、重骑兵。有一张厄斐琉斯四阶段压力就不大了后期五阶段5-1上8人口，凑大成型阵容即可。成型之后建议在8人口追三星，厄斐琉斯三星直接爆炸，其余每一张卡来得多能追到三都是不错的提升。

克制分析

厄斐琉斯改版以后技能收益很高，所以必备一个青龙刀，无尽和巨杀帮助爆杀，一发技能直接5杀。游侠没了千珏之后，加上瑞兹和莫甘娜删除，秘书质量下降很多，因此凑四黑夜比较好。现在猪妹羁绊很好，前期可以多给她肉装，过渡很舒服。

关于11.18云顶之弈黑夜游侠出装就为大家分享到这，希望能帮助大家。