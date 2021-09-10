开拓者正义之怒成神结局怎么触发 成神结局条件是什么

2021-09-10 09:50:41 来源：互联网 编辑：佚名

开拓者正义之怒游戏中有多个结局，其中一个结局玩家能在游戏中成为神，那么开拓者正义之怒成神结局怎么解锁？下面就为大家介绍一下。

开拓者正义之怒成神结局触发方法

成神结局

1.在序章使用弩。

2.救下杨妮后，对于她的问题选邪恶和中立的回答。

3.在第4章，在你知道阿瑞露的计划后，首先问她这么做的意图是为了什么，之后接受力量。

4.在奴隶市场救下缝线后，当你再次在第4章遇到阿瑞露的时候，问阿瑞露关于缝线的事，这里需要过一个察觉鉴定。

5.在阿瑞露的实验室里，你可以找到1个损坏的遗物，这个遗物需要说书人修理，在去IZ城见在阿瑞露之前，需要做完这件事情。

6.在IZ城，现去废墟那里，拿到水晶钥匙和一个玻璃钥匙道具。然后打败德斯凯瑞之后，重新回到阿瑞露的实验室，打开一个传送门去到一个秘密区域然后调查。

重要条件

1.你需要接受她给你的所有力量(传奇无了)，找到第二个部分的悖论之典并和第一部分一起使用(这里需要过高难知识鉴定(所有类别都要过并且dc全是40)。

2.别自动过圣教军征战，你需要完成以下圣教军研究任务:英勇之锋，水晶，阿瑞露的笔记，普露拉的地图。

3.为了拿到新鲜水晶，用午夜弩箭打2个中的任意1个恶魔领主。

4.你需要说服阿瑞露让她召唤其中1个恶魔领主来跟你战斗，之后这个事件的过程每个道途都不一样。

并且需要找到找全4个水晶和5个午夜弩箭，水晶(Transformation转换，Suture缝线and Secret秘密)，都在实验室里，而水晶钥匙在IZ城。

以上就是91游戏为大家分享开拓者正义之怒成神结局攻略，希望能帮助大家。