侠之道以和为贵成就怎么做 救援程墉任务怎么做

侠之道游戏中有很多成就供玩家解锁，其中以和为贵成就比较复杂，需要在救援程墉任务救出所有人，下面就为大家分享侠之道以和为贵成就的攻略，一起来看看吧。
以和为贵：救援程墉任务中能救的全救，以上的相反选项，这里补充几个额外的内容：
1.和入口处的老太太对话告之中门死光，老太太会赶去中门且曹梦溪会自刎。
2.第二个十字路口那里会捡到一本玄宿剑法中，如果不杀张梦阳，在三战二胜开始前可以用剑谱跟他换一个配饰【阴阳挂坠：每次受攻击消耗3%真气减伤15%】。
3.事件结束之后，全杀会获得段宵烈拳法的最后一招;六月底传书贵客来访时，丘叔会来送一个丹药(+5意志+5灵巧)和穴鹳披甲(155防御，-10命中，+10闪避+10招架)，如果告之老太太，老太太还会拜托他额外送2个血药2个蓝药。
4.相反如果是全救，楚天碧会教剑法，六月底传书换成张梦阳来送丹药(+5力量+5体魄)和玉虚衬(防御150，+10反击+10命中)，如果没有告之老太太，则曹梦溪会拜托他额外送你2个血药和2个蓝药。
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