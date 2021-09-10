永劫无间擂台模式怎么玩 擂台模式规则是什么

2021-09-10 09:38:36 来源：互联网 编辑：佚名

永劫无间游戏官方将推出擂台模式，这个模式玩家不再是多人吃鸡，而是变成了1V1单挑，非常考研玩家的技术，下面就为大家介绍用永劫无间擂台模式的规则。

永劫无间擂台模式介绍

比赛模式

擂台模式是一个淘汰赛的赛制，所有玩家将会在擂台上进行一对一的对决，战败则会淘汰。

比赛规则

每位玩家会获得一件(或两件)武器，并且选择一位英雄，在擂台上一对一单挑。

擂台模式主要比拼的是玩家的综合实力，玩家将会使用到更多的英雄和武器，和生存模式不同的是，玩家不能只选择强势的英雄和武器。

所以参加擂台模式的玩家，需要掌握更多的英雄和武器的使用技巧。

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