云顶之弈铁盾豹雯阵容怎么上分 11.18铁盾豹雯阵容怎么组

2021-09-10 09:29:39 来源：互联网 编辑：佚名

云顶之弈11.18版本已经更行了，游戏中改动了英雄，重新打乱了之前的阵容搭配，下面就为大家分享云顶之弈11.18铁盾豹雯阵容玩法，一起来看看吧。

云顶之弈11.18铁盾豹雯玩法分享

3铁甲3神盾3哨兵

早期过渡

开局抢大剑，这版本饮血直接出，准没错。前期来了豹女或锐雯直接冲，没来就先用三光明三神盾过渡。

装备分析

锐雯：饮血，飓风，破甲/光明水银/光明火炮。豹女：羊刀，正义，破甲/水银/巨杀。刀妹：反甲，日炎，救赎

阵容站位

站位如图，前排顶脸，锐雯卡角落，刀妹和加里奥紧挨着锐雯就行了。

根据对手C位整体换位即可。

搜牌节奏

这套阵容比较吃连胜运营。4阶段前，能赢一定要赢，必要时3-2拉6，稍微搜一下质量，两星豹女或锐雯即可锁血上七。4-1上7，再大搜一波，补出三铁甲或者三光明，就可以卡着50利息，慢慢追三星。

克制分析

这版本赌狗当道，大多阵容卡池相对独立，大家互相成就，赌三星真的容易，其中豹雯组合可以算是最稳定的吃分阵容，特别克制刺客，打游侠和炮手都不难，惧怕丧尸九五和提莫。

以上就是s5.5云顶之弈铁盾豹雯上分玩法的全部内容，希望能对各位玩家有所帮助。