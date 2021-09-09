云顶之弈丧尸大头怎么玩 11.18丧尸大头阵容怎么搭配

2021-09-10 09:18:35 来源：互联网 编辑：佚名

云顶之弈11.18版本已经更新了，所谓一代版本一代神，这个版本中有不少强力的英雄被削弱，下面就为大家分享云顶之弈11.18丧尸大头阵容的玩法。

云顶之弈s5.5丧尸大头玩法分享

保证经济和血量健康前提下，使用利息升级或搜牌，一般情况下再3-2升6级，4-1升7级，5-1升8级

早期过渡

2-1拉4人口找三丧尸，2-5拉5人口，前期用3丧尸(卡莉斯塔/火男/努努)配合斗士(酒桶/瑟提)和法师(婕拉)等打工，婕拉先穿大头装备

装备分析

大头必备青龙刀大天使，第三件最好是羊刀，没有的话就给任意法强装。丧尸攻击属性削弱后适合以肉装为主，泰坦加双抗和输出，日炎前期打工好用，第三件补充反甲或者狂徒。剩下的AP装或者功能装可以给提莫。

阵容站位

狗熊和小菊顶第一排，第一时间打出控制;格温站第二排，最大程度地利用好格温的减伤圈;炮台站角落，免控不怕锤石钩子;卡莉斯塔站另一侧角落骗技能

缩角防刺客，格温站倒数第二排最大化减伤圈，狗熊和小菊封住刺客切入口，第一时间击飞刺客。大头站最角落，防止被皎月拉到，能活到最后。

搜牌节奏

2-1拉4，2-5拉5，3-2拉6后花钱小D一波，凑出3丧尸3龙族，并且至少有2个2星;4-1拉7，尽量不D牌;4-5或者5-1拉8，D整体阵容和一星大头;大部分2星后再上9D二星橙卡。

克制分析

大成后不虚任何阵容，中期比较怕突脸阵容比如刺客和赌小炮。

关于云顶之弈11.18丧尸大头玩法就分享到这，希望能帮助大家。