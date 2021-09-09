开拓者正义之怒被魔法封印的门怎么开 被魔法封印的门怎么进

2021-09-09 09:42:54 来源：互联网 编辑：佚名

开拓者正义之怒游戏中随着主线剧情的推进会出现一道被魔法封印的门，这个门其实可以用一些逃课的方法进去的，下面就为大家介绍一下。

开拓者正义之怒被魔法封印的门进入方法

1.所有被魔法封印的门，都有解开它的物品或是剧情，玩家只要收集物品/完成相应剧情就可以打开这些门。

当然上述方法非常显而易见，相信不少玩家是因为找不到所以打不开门，那么不妨试试下列方法：

2.部分门是可以撬锁的，先用解除魔法，再用撬锁器撬锁，有一定概率可以直接打开门。

3.部分门具有生命值，用火系法术引燃可以将门烧毁，这样就可以进了。

4.使用传送技能卷轴或传送技能，将人直接传送进去，摸干净屋子再传送出来，一般这种地方都不是主线，不用二次进入。

也许还有其他可以打开门的方法，这款游戏的高自由度带给了玩家很多可能，不妨自己动手试试看吧。

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