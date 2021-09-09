开拓者正义之怒工具箱怎么得 工具箱在哪里买

开拓者正义之怒游戏中恶魔道途法师的强化道途，需要完成恶魔道途任务后才能获得，那么恶魔道途任务怎么做？下面就为大家介绍一下。开拓者正义之怒恶魔道途任务触发方法这是唯一一个在第八阶神话能力之后才能解锁的道途。前提是你要选择御衡者或者灵使道途，之后会有一个魔鬼来找你，要求在城里做交易和担任顾问。然后他给你

2021-09-09 | 0