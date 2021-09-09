开拓者正义之怒工具箱怎么得 工具箱在哪里买

开拓者正义之怒游戏中工具箱可以用来制作食物消耗品，工具箱在前期就能获得，那么开拓者正义之怒工具箱怎么获得？一起来看看吧。
游戏中想要制作魔法卷或者食物的话需要使用工具箱，这个东西在前期就可以获得。
获得方法
食物的工具箱可以找酒吧前台购买。
卷轴找那个卖卷轴的，在酒吧角落里有个带个徒弟的商人，卖1到3级工具。
以上就是开拓者正义之怒工具箱的获取方法，请继续关注91游戏网。
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