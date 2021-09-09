开拓者正义之怒恶魔道途任务怎么触发 任务怎么做

2021-09-09 09:32:14 来源：互联网 编辑：佚名

开拓者正义之怒游戏中恶魔道途法师的强化道途，需要完成恶魔道途任务后才能获得，那么恶魔道途任务怎么做？下面就为大家介绍一下。

开拓者正义之怒恶魔道途任务触发方法

这是唯一一个在第八阶神话能力之后才能解锁的道途。前提是你要选择御衡者或者灵使道途，之后会有一个魔鬼来找你，要求在城里做交易和担任顾问。

然后他给你提的建议你要按着他说的做，等你到神话8阶的时候，你选择御衡者或者灵使，不要转成其他的道途。

之后魔鬼会过来找你，说给你个提议，让你变成魔鬼。然后会有个任务让你去通过魔鬼的试炼，通过之后就可以当场变成魔鬼了。

这是御衡者的解锁方式，灵使的有一定区别，不过也差不太多，总之就是魔鬼或者魔鬼假装的人来找你，它让你干守序邪恶的事情你就干就行。

以上就是开拓者正义之怒恶魔道途任务攻略，希望能多各位玩家有所帮助。