云顶之弈重骑女枪怎么上分 重骑女枪阵容怎么搭配

2021-09-09 09:20:05 来源：互联网 编辑：佚名

云顶之弈重骑女枪是当前11.17版本中的一个强势阵容，因为s5.5的物理阵容都非常厉害，所以这套阵容很适合用来上分，那么云顶之弈重骑女枪怎么玩？一起来看看吧。

云顶之弈s5.5重骑女枪玩法分享

阵容组合

女枪：青龙刀，科技枪，大天使，其中青龙刀回蓝科技枪续航必备，第三件大天使也可使用法爆、帽子等法强装替代;

人马：日炎/离子，最好是光明装备，剩下的用反甲，龙牙等防装均可;

猪妹：救赎，救赎

站位

一般站单侧防刺客站位如图，注意防钩子。

打大眼，女枪站中间，可以防止被被秒，人马左右都要有怪，防止被辛德拉丢出去

运营思路

慢D三星：前期只拿目标英雄，连胜或连败吃利息，打第一波野怪后存50块钱利息，赌出目标卡三星

早期过渡：开局抢大剑，这版本大剑难拿，重骑女枪没成型前比较弱，前期只需要确保女枪有青龙刀，多余装备，可以做日炎、狂徒、离子等具有战力的过渡装。前期尽量保血过渡就行了。

搜牌节奏：正常过渡到6人口，3-2拉6人口，大搜一波，搜出4破败2重骑，然后卡着30-50利息追三星。三星优先级：女枪>.猪妹>人马>锤石>泰坦，一般有2个三星就可以上7。决赛圈可以上8，根据需要，补出三铁甲或者2刺客。

克制分析：随着丧尸和龙族大砍，物理阵容大行其道，几乎把把都有好几家游侠和枪手，那么重骑女枪就是最好的克制手段，血克卢锡安、武器、厄斐琉斯。比较怕亚索和圣光大眼。

关于云顶之弈重骑女枪玩法就分享到这，希望能帮助大家。