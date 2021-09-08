怪物猎人物语2银峰巨兽基因怎么搭配 银峰巨兽用什么基因

怪物猎人物语2游戏中银峰巨兽是1.3版本最新增加的随行兽，相信已经有不少玩家抓到了把，那么怪物猎人物语2银峰巨兽搭配什么基因？一起来看看吧。
满级数值
非常肉，防御力和而冰伤仅次于冰呪和冰麒麟，全属性防御和钢龙一样，体力则是全游戏最高的，PVP应该有开发空间，但这个攻略为PVE。
结论：最肉的存在，超级版波波，但是没波波的击倒大招，所以好不好用见仁见智，基因搭配则完全基于波波那套基因搭配。
肉
核心思路：发挥专长，专职抗压。
打法介绍：很明显就是为肉而肉，毕竟不指望银峰打主要的输出，那么就尽可能多来一些保命技能，就是对面开大时换上来抗一下用的。如果精灵加护触发了，那么对面就是在刮痧。
基因详解：
投掷基因【大】：21费对单110威力，50%封印对手技能。唯一主动技能，这个技能在冰属性中算是相当优质的。
纯来源于巨兽。
毅力基因：受到致命伤免死，拉满保留51%的血，加大容错率和肉度顺便凑bingo。
冰狗必出，或者古龙15.758%。
冰强化基因【特大】：加冰伤，顺道刚好凑上个力bingo。
所有冰属性可出，多刷冰图。
加护基因【特大】：这个都懂，触发了就血赚，对面这下基本白打，拉满是20%几率。
大多数无属性怪可出，可以摸沙漠普通巢刷。
体力提升基因【特大】：让银峰最大体力达到707的全游戏巅峰。
太多能出，概率不低，建议多模。
灵魂牵绊基因【特】：加点回费，可用来治疗或者等骑乘。
无属性狗概率为33.333%，古龙都可出，概率为15.578%，或者刷密林的恐暴和狱娘，概率为14.973%。
自我回复基因【特大】：回合结束自动回血，不过回血量拉满才40点十分鸡肋，但是蚊子腿也是肉嘛。
火狗概率为33.333%，还有古龙的15.758%概率。
全属性耐性基因【特大】：拉满全属性防御加25，进一步全面变肉。
古龙可出，概率为15.758%。
治疗基因【小】：消耗16费，但是回10费，回血还能治愈异常。也可换成治疗基因【中】，那个20费，效果相同但是对群。疗愈基因【小】36费太高了。
治疗小纯来源于草食龙，治疗中纯来源于波波。
单猜
核心思路：上场抗伤，回复输出。
打法介绍：这套相对刚刚那套常规点，有肉有输出，目的除了上来抗高压大招，完事后顺道打打猜拳用。
基因详解：
投掷基因【特大】：38费对群110威力，自带的标志性技能，凑冰力bingo，不主动开。
纯来源于银峰巨兽。
治疗基因【小】：消耗16费，但是回10费，回血还能治愈异常。也可换成治疗基因【中】，那个20费，效果相同但是对群。疗愈基因【小】36费太高了。
治疗小纯来源于草食龙，治疗中纯来源于波波。
冰强化基因【特大】：加冰伤，顺道刚好凑上个力bingo。
所有冰属性可出，多刷冰图。
冰吐息基因【大】：22费对群60威力，30%技能封印，这个自带技能不算优秀，没啥用，凑bingo。可换灵魂牵绊【特大】，但是会少5%冰和10%力，损失挺大自行选择。
冰吐息大纯来源于银峰。灵魂牵绊特的话，无属性狗概率为33.333%，古龙出概率为15.578%，或者刷密林的恐暴和狱娘，概率为14.973%。
彩虹基因：凑bingo用。
应该都有。
体力提升基因【特】：加血上限，凑力bingo。
太多能出，概率不低，建议多模。
投掷基因【大】：21费对单110威力，50%封印对手技能。主用的核心技能。
纯来源于巨兽。
自我回复基因【特大】：回合结束自动回血，蚊子腿回血量。可自行换成加护基因【特大】
自我回复特火狗概率为33.333%，还有古龙的15.758%概率。加护特摸沙漠顺便摸下普通巢。
毅力基因：受到致命伤免死，拉满保留51%的血，加大容错率和肉度顺便凑bingo。
冰狗必出，或者古龙15.758%。
三猜
三猜银峰
核心思路：全猜站场，超肉超稳。
打法介绍：这套就是波波的三猜套，没有会狂热，搭配银峰自身的高防高血，突出一个稳。但是没波波的击倒，个人还是推荐用波波。
基因详解：
冰强化基因【特大】：加冰伤，顺便凑冰力bingo。
所有冰属性可出，多刷冰图。
灵魂牵绊基因【特】：回多费，毕竟三猜改猜拳耗费。
无属性狗概率为33.333%，古龙都可出，概率为15.578%，或者刷密林的恐暴和狱娘，概率为14.973%。
背水基因【大】：12费对单60威力，50%封印技能。速猜唯一好用的技能。
纯来源于风飘龙。
牵绊技能强化基因【特大】：加大招伤害的，凑冰技bingo。
去摸电图，大多数雷属性怪可出，概率为15.758%。
彩虹基因：凑bingo。
刷彩蛋。
冻结基因【中】：10费对单60威力，低费改猜拳。
纯来源于变形冰鲨和冰狗。
耐封基因【特大】：无法被封印技能，毕竟危机感特加会心没啥用，当然可换毅力基因。但是会少10%的速bingo。
耐封特冰狗概率为33.333%，或者刷水图普通巢。毅力基因冰狗必出，或者古龙15.758%。
正面对决者基因【特大】：加正面对决回费，顺便凑个冰bingo，当然这里可换无敌的狂热化基因【大】。
正面对决特多刷火图普通巢，或者古龙可出，概率为15.758%。狂热化纯来源于恐暴龙。
投掷基因【大】：21费对单110威力，50%封印对手技能。好用的力猜技能。
以上就是91游戏为大家分享的怪物猎人物语2银峰巨兽基因搭配，希望能帮助大家。
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