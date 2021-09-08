怪物猎人物语2银峰巨兽基因怎么搭配 银峰巨兽用什么基因

2021-09-08 09:52:03 来源：互联网 编辑：佚名

怪物猎人物语2游戏中银峰巨兽是1.3版本最新增加的随行兽，相信已经有不少玩家抓到了把，那么怪物猎人物语2银峰巨兽搭配什么基因？一起来看看吧。

怪物猎人物语2银峰巨兽基因搭配介绍

满级数值

非常肉，防御力和而冰伤仅次于冰呪和冰麒麟，全属性防御和钢龙一样，体力则是全游戏最高的，PVP应该有开发空间，但这个攻略为PVE。

结论：最肉的存在，超级版波波，但是没波波的击倒大招，所以好不好用见仁见智，基因搭配则完全基于波波那套基因搭配。

肉

核心思路：发挥专长，专职抗压。

打法介绍：很明显就是为肉而肉，毕竟不指望银峰打主要的输出，那么就尽可能多来一些保命技能，就是对面开大时换上来抗一下用的。如果精灵加护触发了，那么对面就是在刮痧。

基因详解：

投掷基因【大】：21费对单110威力，50%封印对手技能。唯一主动技能，这个技能在冰属性中算是相当优质的。

纯来源于巨兽。

毅力基因：受到致命伤免死，拉满保留51%的血，加大容错率和肉度顺便凑bingo。

冰狗必出，或者古龙15.758%。

冰强化基因【特大】：加冰伤，顺道刚好凑上个力bingo。

所有冰属性可出，多刷冰图。

加护基因【特大】：这个都懂，触发了就血赚，对面这下基本白打，拉满是20%几率。

大多数无属性怪可出，可以摸沙漠普通巢刷。

体力提升基因【特大】：让银峰最大体力达到707的全游戏巅峰。

太多能出，概率不低，建议多模。

灵魂牵绊基因【特】：加点回费，可用来治疗或者等骑乘。

无属性狗概率为33.333%，古龙都可出，概率为15.578%，或者刷密林的恐暴和狱娘，概率为14.973%。

自我回复基因【特大】：回合结束自动回血，不过回血量拉满才40点十分鸡肋，但是蚊子腿也是肉嘛。

火狗概率为33.333%，还有古龙的15.758%概率。

全属性耐性基因【特大】：拉满全属性防御加25，进一步全面变肉。

古龙可出，概率为15.758%。

治疗基因【小】：消耗16费，但是回10费，回血还能治愈异常。也可换成治疗基因【中】，那个20费，效果相同但是对群。疗愈基因【小】36费太高了。

治疗小纯来源于草食龙，治疗中纯来源于波波。

单猜

核心思路：上场抗伤，回复输出。

打法介绍：这套相对刚刚那套常规点，有肉有输出，目的除了上来抗高压大招，完事后顺道打打猜拳用。

基因详解：

投掷基因【特大】：38费对群110威力，自带的标志性技能，凑冰力bingo，不主动开。

纯来源于银峰巨兽。

治疗基因【小】：消耗16费，但是回10费，回血还能治愈异常。也可换成治疗基因【中】，那个20费，效果相同但是对群。疗愈基因【小】36费太高了。

治疗小纯来源于草食龙，治疗中纯来源于波波。

冰强化基因【特大】：加冰伤，顺道刚好凑上个力bingo。

所有冰属性可出，多刷冰图。

冰吐息基因【大】：22费对群60威力，30%技能封印，这个自带技能不算优秀，没啥用，凑bingo。可换灵魂牵绊【特大】，但是会少5%冰和10%力，损失挺大自行选择。

冰吐息大纯来源于银峰。灵魂牵绊特的话，无属性狗概率为33.333%，古龙出概率为15.578%，或者刷密林的恐暴和狱娘，概率为14.973%。

彩虹基因：凑bingo用。

应该都有。

体力提升基因【特】：加血上限，凑力bingo。

太多能出，概率不低，建议多模。

投掷基因【大】：21费对单110威力，50%封印对手技能。主用的核心技能。

纯来源于巨兽。

自我回复基因【特大】：回合结束自动回血，蚊子腿回血量。可自行换成加护基因【特大】

自我回复特火狗概率为33.333%，还有古龙的15.758%概率。加护特摸沙漠顺便摸下普通巢。

毅力基因：受到致命伤免死，拉满保留51%的血，加大容错率和肉度顺便凑bingo。

冰狗必出，或者古龙15.758%。

三猜

三猜银峰

核心思路：全猜站场，超肉超稳。

打法介绍：这套就是波波的三猜套，没有会狂热，搭配银峰自身的高防高血，突出一个稳。但是没波波的击倒，个人还是推荐用波波。

基因详解：

冰强化基因【特大】：加冰伤，顺便凑冰力bingo。

所有冰属性可出，多刷冰图。

灵魂牵绊基因【特】：回多费，毕竟三猜改猜拳耗费。

无属性狗概率为33.333%，古龙都可出，概率为15.578%，或者刷密林的恐暴和狱娘，概率为14.973%。

背水基因【大】：12费对单60威力，50%封印技能。速猜唯一好用的技能。

纯来源于风飘龙。

牵绊技能强化基因【特大】：加大招伤害的，凑冰技bingo。

去摸电图，大多数雷属性怪可出，概率为15.758%。

彩虹基因：凑bingo。

刷彩蛋。

冻结基因【中】：10费对单60威力，低费改猜拳。

纯来源于变形冰鲨和冰狗。

耐封基因【特大】：无法被封印技能，毕竟危机感特加会心没啥用，当然可换毅力基因。但是会少10%的速bingo。

耐封特冰狗概率为33.333%，或者刷水图普通巢。毅力基因冰狗必出，或者古龙15.758%。

正面对决者基因【特大】：加正面对决回费，顺便凑个冰bingo，当然这里可换无敌的狂热化基因【大】。

正面对决特多刷火图普通巢，或者古龙可出，概率为15.758%。狂热化纯来源于恐暴龙。

投掷基因【大】：21费对单110威力，50%封印对手技能。好用的力猜技能。

以上就是91游戏为大家分享的怪物猎人物语2银峰巨兽基因搭配，希望能帮助大家。