开拓者正义之怒黑暗之魂彩蛋在哪 黑魂彩蛋在什么地方

开拓者正义之怒游戏中有不少致敬其他游戏的彩蛋，随着主线剧情的进行，玩家可以看到黑暗之魂中的太阳战士索拉尔，下面就为大家分享开拓者正义之怒黑暗之魂彩蛋的位置。开拓者正义之怒黑暗之魂彩蛋位置分享救完地狱骑士后，旁边的洞跳下去就能发现。一样的水桶头盔，一样的赞美太阳。关于开拓者正义之怒黑暗之魂彩蛋就为大家

2021-09-08 | 0