开拓者正义之怒未解之谜怎么解 未解之谜壁画任务怎么做

2021-09-08 09:38:35 来源：互联网 编辑：佚名

开拓者正义之怒一种中的任务很多都会加入谜题供玩家挑战，其中未解之谜任务就需要玩家解开谜题。那么开拓者正义之怒未解之谜怎么做？一起来看看。

开拓者正义之怒未解之谜攻略

未解之谜解密

未解之谜的位置在出城后大营东北角的山洞中，可以看到地上有个石板机关，上面画着一些壁画图案。

解密的目的就是要将这些石板摆在正确的位置上。

可以看到一共有4种不同类型的石板，在大石板的两侧有两个排列的石板作为提示。

上面的石板代表，2必须在3的上面且相互垂直，右侧的石板代表，2必须在1的左侧且相互垂直。

如此可以得出，2必须在左上角才可以满足上述条件，于是2放在左上，1和3的位置也可以确定下来。

最后将4放在两块空白处，即可完成解密。

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