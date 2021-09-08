国王的恩赐2旧前哨站帮派任务怎么做 旧前哨站帮派任务怎么触发

2021-09-08 09:34:26 来源：互联网 编辑：佚名

国王的恩赐2游戏中每个场景都会有支线可以做，支线任务完成后能获得相应的奖励，旧前哨站帮派任务比较特殊，需要特点的条件才能出发，下面就为大家分享旧前哨站帮派任务的流程。

国王的恩赐2旧前哨站帮派任务攻

与下所所示位置的加尔文交谈即可开启该任务。

加尔文拜托我们消灭旧前哨战中的土匪救出他的兄弟。

旧前哨站位于下图所示位置。

来到前哨战准备与敌人战斗，在开始战斗前建议先完成支线任务硬茬，能够获得一支强大的雄鹰部队作为帮助。

敌方部队的位置信息如下，如果有足够的金币建议再招募一队飞行部队以消灭战场左上方的敌方弓箭手部队。

打开笼子释放其中关押的囚犯。

通过笼子中的囚犯塞尔万我们得知守卫中有一个名叫波斯坦的人正在包庇强盗。

与守卫波斯坦交谈后他为了保守秘密会试图使用新的部队拉拢我们，从对话中我们可以判断出他提供的部队为混沌或权力倾向，玩家可以根据自己的部队搭配选择是否同意帮助波斯坦隐瞒事实。

将波斯坦的所作所为告发给百夫长普利姆后完成任务，我们能够获得一支的弓弩手部队。

关于国王的恩赐2旧前哨站帮派任务攻略就为大家分享到这，希望能对各位玩家有所帮助。