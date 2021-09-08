云顶之弈11.18改动了哪些英雄 哪些英雄进行了调整

2021-09-08 09:22:07 来源：互联网 编辑：佚名

云顶之弈11.18版本就要更新了，游戏每次进行更新英雄都会多少有些改动，那么云顶之弈11.18版本中有什么英雄被调整了，一起来看看吧。

云顶之弈11.18英雄改动介绍

1费棋子改动

古拉加斯

技能伤害从 175 / 250 / 400 增加至 175 / 250 / 475。

酒桶三星伤害增强75点，但酒桶技能只是单体伤害，在阵容搭配中更多是充当肉坦的角色，很少有人会去追酒桶三星，酒桶增强对版本无太大影响。

2费棋子改动

派克

新效果：现在冲刺后选择一个新目标。

小幅度增强，避免了派克假赛，变相增加了输出效率。

3费棋子改动

奈德丽

基础生命值从 800 降低至750。

豹女又遭大砍，2星降低90生命值，3星降低162生命值，生存能力降低。豹女是当前版本强势的打工棋子，这次削弱后，打工强度略微下降，而赌狗体系铁盾豹纹刚有抬头的趋势，又要被打回原形。

努努

技能伤害从 500/750/1800 降低至 450/700/1750。

努努全等级技能伤害削弱50点，输出能力略微下降，但影响不大，2星700伤害造成真伤就是1050还是能秒大部分棋子，如果能三星，还是能稳定吃人的;丧尸拼阵容前排前度略微下降，对骚套路“斗洛大陆”阵容来说影响不大。

亚索

技能施法时间减少。

技能释放变快，算是小增强，这版本“熊菊”组合遭砍特别是狗熊技能重做，黑夜亚索阵容强度小幅度攀升。

4费棋子改动

厄斐琉斯

技能基础伤害从 150/200/400增加至150/200/500。

技能AD比例从350/375/425%增加到350/375/450%

虽说月男增强的只有3星，但对黑夜护盾威胁最大的狗熊技能重做，黑夜游侠的强度会大幅度提升。

德莱文

基础攻击力从 90增加到95。

技能基础伤害从 150/200/800增加至150/225/900。

技能AD比例从170/180/340% 增加到170/180/400%。

德莱文2星大增强，增加25点伤害，德莱文技能可同时旋转2把飞斧，技能释放及其频繁，输出提升明显属于极大增强。

艾翁

小菊眩晕持续时间从 1.5/2/6减少到 0.5/0.5/6秒。

小菊基础生命值从 1500/2400/10000 增加至 1600/2600/10000。

小菊基础攻击力从 80 增加到 90。

艾翁增加小菊的攻击力与肉度，但极大削弱了控制能力，现在只有0.5秒的控制，属于大削弱。

贾克斯

基础生命值从 1000 降低至 950。

技能AD比例从200/220/300% 增加到200/220/400%。

技能加成攻击速度从 30/35/100% 降低至20/30/100%。

武器削弱，初始生命值降低50点，1星与2星技能攻速降低，这让武器启动时间增加，输出与续航变相降低。

费德提克

技能伤害从 150/200/600增加至150/200/750。

黛安娜

技能伤害从 300/450/2000 增加至 300/450/3000。

加里奥

技能伤害从 200/300/1200 增加至200/300/1500。

技能伤害减免从 60/70/90% 增加到 60/70/95%。

卡尔玛

技能伤害从 230/290/750增加至230/290/850。

技能法力消耗降低从 15/15/30 增加至 15/15/40。

4枚4费棋子迷之更新，可能是想增加娱乐局追三星4费的快乐吧。

5费棋子改动

佛耶戈

技能伤害从 180/360/2000 更改为 150/400/2000。

1星技能伤害削弱，2星技能伤害增强，11.17版本佛耶戈每秒技能伤害提升降低到50%，就让1星佛耶戈伤害大大下降，这次又砍技能伤害佛耶戈1星很难在转化敌方棋子，强度下降。

沃利贝尔

移除：技能不再移除护盾。

新效果：技能现在对护盾造成双倍伤害。

技能伤害从 150/300/5000 降低至 125/250/5000。

削弱，技能重做，不在直接移除敌方护盾，但对护盾棋子造成双倍伤害，但狗熊伤害略低2星也才250伤害。

凯尔

基础攻击力从 75 增加至 80。

技能真实伤害比例从80/90/1000%降低到60/80/1000%。

天使在活跃了一个版本后，遭到大砍，特别是1星真伤比例降低到60%，1星现在是基本不能锁血，想吃分必须2星。但天使2星的削弱力度不算高，强度依旧。

关于云顶之弈11.18版本改动的英雄就这么多，希望能帮到大家。