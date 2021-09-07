暗黑2重制版天上的衣服套装有几件 套装属性是什么

2021-09-07 09:54:35 来源：互联网 编辑：佚名

暗黑2重制版中有很多绿色的套装，套装能够为职业提升不少属性，那么暗黑2重制版天上的衣服套装属性是什么？一起来看看吧。

暗黑破坏神2重制版天上的衣服套装介绍

一共四件

戒指，有大量的AR，还是以角色等级决定的，可以用很久，

项链，+75生命，两件一起穿还有10的敏捷，暗黑2项链不多嘛，所以相对比较难获得，凑个两件效果还是不错的

三件穿上会多一个技能，全部一套穿整齐的话，会+40%的MF，所以整体装备效果还是不错的，至于穿几件，就看个人的选择了，不推荐穿一整套，因为武器和衣服你可能有更原有的选择，面对套装，我们也要有所舍弃，才可以换来更好的输出和更好的游戏体验，

套装就是拿来拆的，游戏就是拿来玩的，(咱也不知道这套衣服每件都是天使，为什么组合在一起就变成了天上的衣服)

关于暗黑2重制版天上的衣服套装就为大家介绍到这，希望能帮到大家。