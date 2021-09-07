开拓者正义之怒兰恩强不强 兰恩怎么玩

2021-09-07 09:48:21 来源：互联网 编辑：佚名

开拓者正义之怒游戏中兰恩是非常强力的一个角色，伤害非常高，那么开拓者正义之怒兰恩怎么用？一起来看看吧。

开拓者正义之怒兰恩玩法分享

守序中立

混种人 武僧(禅宗射手)

序章入队，1级，可恋爱，性取向女。

力量17、敏捷17、体质14、智力11、感知17、魅力9，折合34购点。

生活在地下的混种人。由于混种人被恶魔污染，注定终生畸形、活不过四十岁。兰恩的三个弟弟都一出生就夭折，母亲悲痛欲绝离家而去。因此兰恩决心参加圣战，向恶魔讨回公正。内心里兰恩是个向往冒险的普通男孩，有朴素的正义感，想成为英雄，但对圣武士的很多善行都不太感冒。

正义之怒这作的武僧用的是吊链书的数据+开了禅弓这个强力变体，等于把PF所有扩展书里最强的武僧资源集于一身。要知道跑团是开吊链就不准开禅弓，开禅弓就不开吊链的，兰恩是两个全要。全要的结果就是:

满BAB+两仪回风+多重射击+加速术=一轮9箭，其中6箭是满BAB。

这个基础上兰恩还有全角色第二高的购点、分配很合理的面板属性。前两章build没成型的时候兰恩一个人能顶三个人的输出，可以说是全队的爸爸了。

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