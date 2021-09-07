lol亚索怎么出装 s11亚索怎么玩

2021-09-07 09:42:01 来源：互联网 编辑：佚名

英雄联盟亚索一直是不少玩家喜欢的英雄，有着非常不错的小号能力和输出能力，那么lol亚索技能怎么加点？一起来看看吧。

lol亚索玩法介绍

加点

推荐主Q副E有大点大。

符文

推荐主系精密副系主宰，小符文攻速，自适应，魔抗/护甲。

主系方面主打持续输出，征服者配合我们的普攻和技能叠加触发提供自适应和攻击回复收益，凯旋随着击杀或参与击杀回复我们生命值，欢欣随着击杀永久提升我们的攻击速度，致命一击提升对残血敌人的伤害保证稳定击杀。

副系主打续航，标准的双吸符文，血之滋味伤害敌人收益一定的回复，保证对线续航。贪欲猎手随着击杀永久将我们的技能伤害转换为治疗效果，保证团战续航。

出装

推荐核心三件套不朽盾弓、凡性的提醒、无尽。

不朽盾弓提供提供攻击攻速暴击和生命偷取等收益，并在生命值过低时提供护盾保护，并进一步提升我们的攻击回复收益。凡性的提醒提供攻击攻速和暴击等属性收益，且给予我们攻击后重伤效果加持，无尽提供攻击和暴击，并提升我们的暴击伤害。

玩法推荐

亚索有着非常出色的对线表现，前期亚索主要以发育和消耗为主，利用Q技能积攒疾风，随后配合E技能及兵线做出位移，后续就是配合走砍E技能跟进，以及Q技能打出可观的持续输出，W技能躲避敌人射程技能，每一次换血都帮助亚索进一步稳定对线优势。

团战的亚索输出伤害并不低，这里我们除了配合友军的控制，R技能配合进场外，我们还可以自己积攒疾风，寻找合适时机，E技能进场配合Q技能的击飞，衔接R技能进行输出，后续就是配合E技能不断的位移，寻找新的输出位置完成团战。

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