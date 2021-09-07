暗影火炬城有哪些成就 成就怎么解锁

云顶之弈神盾武器是s5.5版本中一个非常强势的阵容，成型后有高额的护盾和攻击力，也是当时版本一大上分利器，那么神盾武器阵容怎么搭配？一起来看看吧。云顶之弈s5.5神盾武器阵容搭配阵容解读阵容的主要输出为武器，神盾战士所给予的高额护盾加成及攻击力加成，使阵容整体的坦度和输出都十分强力，武器作为主C具备

2021-09-07 | 0