暗影火炬城有哪些成就 成就怎么解锁

暗影火炬城是一款国产横版闯关游戏，游戏玩家类似恶魔城，游戏中有很多成就供玩家挑战，下面就为大家分享成就的解锁方法。
火炬城往事：获得所有其它奖杯，珍贵。
60.00%，一般。
渴求力量：第一次提升了元气上限。
40.00%，珍贵。
灵活应战：第一次提升了能量上限。
40.00%，珍贵
坚不可摧：将生命上限提升至最高。
20.00%，珍贵。
气如泉涌：将元气上限提升至最高。
20.00%，珍贵
储能无尽：将能量上限提升至最高。
20.00%，珍贵
20.00%，珍贵
宝藏猎人：打开所有带锁的箱子。
20.00%，珍贵
环保主义者：收集所有的种子。
20.00%，珍贵
铁拳大师：解锁铁拳的所有技能。
20.00%，珍贵
钻头大师：解锁钻头的所有技能。
20.00%，珍贵
电鞭大师：解锁电鞭的所有技能。
20.00%，珍贵
力量探求者：解锁爆气技能。
20.00%，珍贵
工具爱好者：将所有装置升级至最高等级。
20.00%，珍贵
武学继承者：完成训练场连击训练。
20.00%，珍贵
木桶破坏者：完美完成打桶挑战。
20.00%，珍贵
漫游者：发现了火炬城一半的秘密。
20.00%，珍贵
解放者：发现了火炬城所有的秘密。
20.00%，珍贵
反重力：使一个敌人持续浮空15秒。
20.00%，珍贵
硬碰硬：连续完成5次格挡不受伤害。
20.00%，珍贵
被变异蜘蛛咬过吗?：不落地连续在7个锚点之间移动。
20.00%，珍贵
图灵测试失败：使用一个自爆傀儡同时消灭3个敌人。
20.00%，珍贵
兔子时间：在一次爆气状态中击杀5个敌人。
20.00%，珍贵
降维打击：投掷击落空中的敌人累计20次。
20.00%，珍贵
空中打击：不落地连续处决2个敌人。
20.00%，珍贵
法外之徒：一个老兵选择重新出发。
100.00%，一般
武力抗暴：在一场硬仗中检验了战斗手感。
60.00%，一般
军团重器：获得了一件极具杀伤力的武器。
60.00%，一般
40.00%，珍贵
40.00%，珍贵
军事机要：接触到一份机密的文件。
40.00%，珍贵
兼职水管工：解决了一个市政管理问题。
40.00%，珍贵
信息拼图：收集到一份重要的情报。
20.00%，珍贵
风雪庇护：来到了荒凉的群山之间。
20.00%，珍贵
西山藏兵：获得了一件极为灵活的武器。
20.00%，珍贵
穷街陋巷：扫清了阴影中的威胁。
20.00%，珍贵
自由呼吸：获得了突破生物极限的工具。
20.00%，珍贵
怀璧其罪：找到了不稳定的力量之源。
20.00%，珍贵
一步之遥：从绝境中逃出生天。
20.00%，珍贵
血色将至：选择正面迎战宿命的对手。
20.00%，珍贵
为了新的曙光：火炬城迎来新的黎明。
20.00%，珍贵
希望没人看到：遭遇了严重的身材危机。
20.00%，珍贵
不要回答!不要回答!不要回答!：收到了来自另一个宇宙的信号。
以上就是暗影火炬城成就的全部内容，希望对各位玩家有所帮助。
暗黑2重制版中有很多绿色的套装，套装能够为职业提升不少属性，那么暗黑2重制版天上的衣服套装属性是什么？一起来看看吧。暗黑破坏神2重制版天上的衣服套装介绍一共四件戒指，有大量的AR，还是以角色等级决定的，可以用很久，项链，+75生命，两件一起穿还有10的敏捷，暗黑2项链不多嘛，所以相对比较难获得，凑个
开拓者正义之怒游戏中兰恩是非常强力的一个角色，伤害非常高，那么开拓者正义之怒兰恩怎么用？一起来看看吧。开拓者正义之怒兰恩玩法分享守序中立混种人武僧(禅宗射手)序章入队，1级，可恋爱，性取向女。力量17、敏捷17、体质14、智力11、感知17、魅力9，折合34购点。生活在地下的混种人。由于混种人被恶魔
英雄联盟亚索一直是不少玩家喜欢的英雄，有着非常不错的小号能力和输出能力，那么lol亚索技能怎么加点？一起来看看吧。lol亚索玩法介绍加点推荐主Q副E有大点大。符文推荐主系精密副系主宰，小符文攻速，自适应，魔抗/护甲。主系方面主打持续输出，征服者配合我们的普攻和技能叠加触发提供自适应和攻击回复收益，凯
暗影火炬城是一款国产横版闯关游戏，游戏玩家类似恶魔城，游戏中有很多成就供玩家挑战，下面就为大家分享成就的解锁方法。暗影火炬城成就解锁方法分享火炬城往事：获得所有其它奖杯，珍贵。适者生存：第一次提升了生命上限。60.00%，一般。渴求力量：第一次提升了元气上限。40.00%，珍贵。灵活应战：第一次提升
云顶之弈神盾武器是s5.5版本中一个非常强势的阵容，成型后有高额的护盾和攻击力，也是当时版本一大上分利器，那么神盾武器阵容怎么搭配？一起来看看吧。云顶之弈s5.5神盾武器阵容搭配阵容解读阵容的主要输出为武器，神盾战士所给予的高额护盾加成及攻击力加成，使阵容整体的坦度和输出都十分强力，武器作为主C具备
怪物猎人物语2游戏中冰麒麟是在1.3版本中心增加的麒麟亚种，那么冰麒麟的蛋怎么刷呢？下面就为大家分享关于冰麒麟蛋的位置，一起来看看吧。怪物猎人物语2冰麒麟蛋获取方法还刚好刷出超稀有洞，赚到冰咒龙超稀有洞确定有冰麒麟，两颗蛋长好像，发光就更难分辨。心得：1.不要去树林以外的雪山地区，根本不会出(纯个人
山河伏妖录是一款沙盒冒险游戏，目前已经在steam上架了，游戏中有不少成就，下面就为大家介绍一下。山河伏妖录全成就介绍关于山河伏妖录的成就就为大家分享到这，一共有29个成就，没有隐藏成就。
开拓者正义之怒随着流程玩家会遇到一个灰兵营房间场景，这个场景中的6个雕像只要按照顺序是能打开密室的，那么灰兵营房间雕像的顺序是什么，一起来看看吧。开拓者正义之怒灰兵营房间雕像触发方法分享1高夫瑞女王(剑盾女)2后继者之手(剑盾男)3天使拉瑞尔(持剑男)4天使塔尔贡娜(持锤女)5泽卡琉斯(权杖男)6扬
开拓者正义之怒游戏中很多成就，有些成就需要玩家到达特定的位置才能够触发，就比如三个王国同伴这个成就，那么三个王国同伴成就怎么做？一起来看看吧。开拓者正义之怒三个王国同伴成就解锁方法FriendofMany这个成就确为完成三个王国限定任务可得。目前已知的成就及触发阵营为：【荣誉与职责】(守善、中善)【
云顶之弈s5.5破败游侠这个阵容是这个赛季的S级阵容，这套阵容用来上分数非常不错，那么云顶之弈破败游侠阵容怎么搭配？下面就为大家介绍一下。云顶之弈11.17破败游侠玩法运营：6人口D多余的钱追3星过渡：薇恩赫卡里姆诺提勒斯锤石韦鲁斯成型：薇恩赫卡里姆诺提勒斯锤石艾希厄运小姐芮尔核心：珠光护手卢安娜的