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暗影火炬城有哪些成就 成就怎么解锁

2021-09-07 09:33:02来源：互联网编辑：佚名

暗影火炬城是一款国产横版闯关游戏，游戏玩家类似恶魔城，游戏中有很多成就供玩家挑战，下面就为大家分享成就的解锁方法。

暗影火炬城成就解锁方法分享

QQ截图20210907093017.png

火炬城往事：获得所有其它奖杯，珍贵。

适者生存：第一次提升了生命上限。

60.00%，一般。

渴求力量：第一次提升了元气上限。

40.00%，珍贵。

灵活应战：第一次提升了能量上限。

40.00%，珍贵

坚不可摧：将生命上限提升至最高。

20.00%，珍贵。

气如泉涌：将元气上限提升至最高。

20.00%，珍贵

储能无尽：将能量上限提升至最高。

20.00%，珍贵

经典收藏家：收集所有的海报。

20.00%，珍贵

宝藏猎人：打开所有带锁的箱子。

20.00%，珍贵

环保主义者：收集所有的种子。

20.00%，珍贵

铁拳大师：解锁铁拳的所有技能。

20.00%，珍贵

钻头大师：解锁钻头的所有技能。

20.00%，珍贵

电鞭大师：解锁电鞭的所有技能。

20.00%，珍贵

QQ截图20210907093135.png


力量探求者：解锁爆气技能。

20.00%，珍贵

工具爱好者：将所有装置升级至最高等级。

20.00%，珍贵

武学继承者：完成训练场连击训练。

20.00%，珍贵

木桶破坏者：完美完成打桶挑战。

20.00%，珍贵

漫游者：发现了火炬城一半的秘密。

20.00%，珍贵

解放者：发现了火炬城所有的秘密。

20.00%，珍贵

反重力：使一个敌人持续浮空15秒。

20.00%，珍贵

硬碰硬：连续完成5次格挡不受伤害。

20.00%，珍贵

被变异蜘蛛咬过吗?：不落地连续在7个锚点之间移动

20.00%，珍贵

图灵测试失败：使用一个自爆傀儡同时消灭3个敌人。

20.00%，珍贵

兔子时间：在一次爆气状态中击杀5个敌人。

20.00%，珍贵

降维打击：投掷击落空中的敌人累计20次。

20.00%，珍贵

空中打击：不落地连续处决2个敌人。

20.00%，珍贵

法外之徒：一个老兵选择重新出发。

100.00%，一般

武力抗暴：在一场硬仗中检验了战斗手感。

60.00%，一般

军团重器：获得了一件极具杀伤力的武器。

60.00%，一般

心理创伤：直面了记忆中的阴影。

40.00%，珍贵

动物农场：接触到城市的地下势力。

40.00%，珍贵

军事机要：接触到一份机密的文件。

40.00%，珍贵

兼职水管工：解决了一个市政管理问题。

40.00%，珍贵

信息拼图：收集到一份重要的情报。

20.00%，珍贵

风雪庇护：来到了荒凉的群山之间。

20.00%，珍贵

西山藏兵：获得了一件极为灵活的武器。

20.00%，珍贵

穷街陋巷：扫清了阴影中的威胁。

20.00%，珍贵

QQ截图20210907093141.png

自由呼吸：获得了突破生物极限的工具。

20.00%，珍贵

怀璧其罪：找到了不稳定的力量之源。

20.00%，珍贵

一步之遥：从绝境中逃出生天。

20.00%，珍贵

血色将至：选择正面迎战宿命的对手。

20.00%，珍贵

为了新的曙光：火炬城迎来新的黎明。

20.00%，珍贵

希望没人看到：遭遇了严重的身材危机。

20.00%，珍贵

不要回答!不要回答!不要回答!：收到了来自另一个宇宙的信号。

以上就是暗影火炬城成就的全部内容，希望对各位玩家有所帮助。

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