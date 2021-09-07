云顶之弈神盾武器怎么玩 神盾武器阵容怎么上分

云顶之弈神盾武器是s5.5版本中一个非常强势的阵容，成型后有高额的护盾和攻击力，也是当时版本一大上分利器，那么神盾武器阵容怎么搭配？一起来看看吧。
阵容解读
阵容的主要输出为武器，神盾战士所给予的高额护盾加成及攻击力加成，使阵容整体的坦度和输出都十分强力，武器作为主C具备极强的输出能力，铁甲卫士所赋予的护甲加成也使阵容对抗菜刀队毫无压力。
羁绊解读
神盾战士：在战斗环节开始时，【神盾战士】们自带一层45%最大生命值护盾，并且每秒都会获得10攻击力。
铁甲卫士：所有友军获得额外85护甲。
屠龙勇士：【屠龙勇士】获得额外30法术强度。在战斗环节开始后，一旦友方【屠龙勇士】首次参与击杀了一名具有至少1750最大生命值的敌人后，所有友军就会获得额外20法术强度，持续到战斗环节结束为止。
核心英雄及装备
主C英雄为武器，黑水银可以使武器大师不再畏惧被控制，给予了武器持续输出的保障，蓝buff加快武器释放技能的速度，使武器的输出更高，饮血剑为武器提供续航能力，保证武器有一定的恢复能力。
副C英雄为潘森，潘森作为神盾战士羁绊，在游戏初始已经获得了一层护盾加成，反甲和龙爪可以为潘森提供更高的双抗加成，使潘森的护盾更具质量，不容易被击垮，鸟盾可以为周围人提供护盾加成，再次提升阵容坦度。
其他装备可以考虑给到芮尔，救赎可以提升阵容整体的恢复能力，日炎可以提升芮尔的持续输出效果。
阵容过渡
该阵容前期以神盾战士直接运营，可利用低费卡英雄作为打工卡英雄来使用，在到达中期时补充到六人口神盾战士，此时神盾战士的输出能力十分强悍，如果没有神盾战士可以考虑先上手铁甲卫士来配合武器提升阵容的护甲加成，随后补充神盾战士羁绊即可。
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