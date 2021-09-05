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开拓者正义之怒灰兵营房间雕像顺序是什么 雕像怎么触发

2021-09-06 09:25:04来源：互联网编辑：佚名

开拓者正义之怒随着流程玩家会遇到一个灰兵营房间场景，这个场景中的6个雕像只要按照顺序是能打开密室的，那么灰兵营房间雕像的顺序是什么，一起来看看吧。

开拓者正义之怒灰兵营房间雕像触发方法分享

QQ截图20210905093532.png

1高夫瑞女王(剑盾女)

2后继者之手(剑盾男)

3天使拉瑞尔(持剑男)

4天使塔尔贡娜(持锤女)

5泽卡琉斯(权杖男)

6扬妮(持剑女)

激发时发出声音是音阶从低到高，触发之后可以打开密室，里面能拿些装备。

关于开拓者正义之怒灰兵营房间打开密室的方法就为大家介绍到这，不知道顺序的玩家请参考以上的内容来攻略。

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