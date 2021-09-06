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开拓者正义之怒三个王国同伴成就怎么做 成就怎么触发

2021-09-06 09:20:12来源：互联网编辑：佚名

开拓者正义之怒游戏中很多成就，有些成就需要玩家到达特定的位置才能够触发，就比如三个王国同伴这个成就，那么三个王国同伴成就怎么做？一起来看看吧。

开拓者正义之怒三个王国同伴成就解锁方法

QQ截图20210905093532.png

Friend of Many这个成就确为完成三个王国限定任务可得。

目前已知的成就及触发阵营为：

【荣誉与职责】(守善、中善)【自然之怒】(守善、守中、中立邪恶)【德丝娜的指引】(中善、中立、混中)【善恶边缘】(混中)【寻找开拓者】(未知)【冰冷的外交】(中立邪恶)，【黑幕重重】(混邪)。

最早可以出国王任务的时间：古老诅咒三进四，主线【重生的酋长】前后就可以触发第一个了，最后一个在古老诅咒六进七左右可以触，然后绝对中立确认触发寻找开拓者。

关于开拓者正义之怒三个王国同伴成就就为大家分享到这，希望能帮到大家。

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