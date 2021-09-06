开拓者正义之怒三个王国同伴成就怎么做 成就怎么触发

云顶之弈s5.5格温得到了加强，不少阵容都有格温的一席之地，下面就为大家介绍云顶之弈法转格温的玩法，一起来看看吧。11.17云顶之弈法转格温阵容介绍阵容组成炸弹人、火男、努努、婕拉、艾翁、稻草人、狗熊、格温(转职法师)这套阵容的需要将格温转职为法师，去组成了4法师羁绊，格温、火男的最大法力值只有20

2021-09-05 | 0