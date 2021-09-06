开拓者正义之怒三个王国同伴成就怎么做 成就怎么触发

开拓者正义之怒游戏中很多成就，有些成就需要玩家到达特定的位置才能够触发，就比如三个王国同伴这个成就，那么三个王国同伴成就怎么做？一起来看看吧。
Friend of Many这个成就确为完成三个王国限定任务可得。
目前已知的成就及触发阵营为：
【荣誉与职责】(守善、中善)【自然之怒】(守善、守中、中立邪恶)【德丝娜的指引】(中善、中立、混中)【善恶边缘】(混中)【寻找开拓者】(未知)【冰冷的外交】(中立邪恶)，【黑幕重重】(混邪)。
最早可以出国王任务的时间：古老诅咒三进四，主线【重生的酋长】前后就可以触发第一个了，最后一个在古老诅咒六进七左右可以触，然后绝对中立确认触发寻找开拓者。
关于开拓者正义之怒三个王国同伴成就就为大家分享到这，希望能帮到大家。
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开拓者正义之怒随着流程玩家会遇到一个灰兵营房间场景，这个场景中的6个雕像只要按照顺序是能打开密室的，那么灰兵营房间雕像的顺序是什么，一起来看看吧。开拓者正义之怒灰兵营房间雕像触发方法分享1高夫瑞女王(剑盾女)2后继者之手(剑盾男)3天使拉瑞尔(持剑男)4天使塔尔贡娜(持锤女)5泽卡琉斯(权杖男)6扬
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云顶之弈s5.5格温得到了加强，不少阵容都有格温的一席之地，下面就为大家介绍云顶之弈法转格温的玩法，一起来看看吧。11.17云顶之弈法转格温阵容介绍阵容组成炸弹人、火男、努努、婕拉、艾翁、稻草人、狗熊、格温(转职法师)这套阵容的需要将格温转职为法师，去组成了4法师羁绊，格温、火男的最大法力值只有20
开拓者正义之怒游戏中是有命中几率的，有时候个别几个敌人使用一些提高自身闪避的技能玩家都会未命中，那么命中率怎么提高呢？一起来看看吧。开拓者正义之怒提高命中率方法1.真知术用于对抗朦胧术、移位术、镜影术和隐形的敌人。而对于那些潜行、自带隐蔽效果的敌人无效，比如拥王者里带原始词缀的敌人都有自带隐蔽效果。
云顶之弈丧尸婕拉是这个赛季的S级阵容，这套阵容用来上分是比较顺利的，那么云顶之弈丧尸婕拉阵容怎么组？下面就带大家了解一下。s5.5云顶之弈丧尸婕拉阵容搭配过渡方式：速升8级找婕拉三星(配合龙蛋);开局散件：坦克型、法师型装备;阵容链接：丧尸婕拉;核心单位：3★婕拉;装备推荐：婕拉：青龙刀、法强装、法