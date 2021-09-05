云顶之弈破败游戏怎么玩 s5.5破败游侠阵容怎么组

云顶之弈s5.5破败游侠这个阵容是这个赛季的S级阵容，这套阵容用来上分数非常不错，那么云顶之弈破败游侠阵容怎么搭配？下面就为大家介绍一下。
运营：6人口D多余的钱追3星
成型：薇恩 赫卡里姆 诺提勒斯 锤石 艾希 厄运小姐 芮尔
核心：
珠光护手 卢安娜的飓风
无用大棒>拳套>反曲之弓
替换：
艾希——(德莱文 佛耶戈)
艾希——阿克尚
关于云顶之弈11.17破败游侠阵容就为大家分享到这，想要上分的玩家不要错过。
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开拓者正义之怒游戏中是有命中几率的，有时候个别几个敌人使用一些提高自身闪避的技能玩家都会未命中，那么命中率怎么提高呢？一起来看看吧。开拓者正义之怒提高命中率方法1.真知术用于对抗朦胧术、移位术、镜影术和隐形的敌人。而对于那些潜行、自带隐蔽效果的敌人无效，比如拥王者里带原始词缀的敌人都有自带隐蔽效果。
云顶之弈丧尸婕拉是这个赛季的S级阵容，这套阵容用来上分是比较顺利的，那么云顶之弈丧尸婕拉阵容怎么组？下面就带大家了解一下。s5.5云顶之弈丧尸婕拉阵容搭配过渡方式：速升8级找婕拉三星(配合龙蛋);开局散件：坦克型、法师型装备;阵容链接：丧尸婕拉;核心单位：3★婕拉;装备推荐：婕拉：青龙刀、法强装、法
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神佑释放神佑释放执着的收藏家是游戏中非常值得完成的成就之一，完成这个成就能获得坐骑和时装，那么神佑释放执着的收藏家成就怎么做？一起来看看吧。神佑释放执着的收藏家成就首先我们需要获得藏宝图的碎片，名字是坎帕尼藏宝图的碎片，这个是打怪随机掉落的，一共需要8个碎片。怪是什么怪都可以，大家可以挑好打的刷，不
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云顶之弈在11.17增强了征服者，而且天使也将强了，现在征骑天使是目前上分非常厉害的阵容，那么征骑天使阵容怎么搭配呢？一起来看看吧。云顶之弈11.17征骑天使阵容分享【阵容组成】正义巨像—加里奥(4)、德玛西亚之力—盖伦(5)、钢铁少女—芮尔(4)、深海泰坦—诺提勒斯(2)、放逐之刃—锐雯(3)、暗